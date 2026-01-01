Sleva až 69 % na Relaticle

Implementujte Relaticle jedním kliknutím.

Open-source CRM s nativní podporou AI agentů, 30 nástroji MCP a REST API pro automatizaci zákaznických pracovních postupů.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Relaticle jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Relaticle vytvořit

Relaticle je platforma CRM s vlastním hostingem, vybudovaná s nativní podporou AI agentů ve svém jádru. Spravuje kontakty, společnosti a obchodní příležitosti prostřednictvím moderního rozhraní poháněného Filamentem, a zároveň zpřístupňuje 30 nástrojů Model Context Protocol, které umožňují AI agentům přímo číst a zapisovat data CRM – bez nutnosti scrapování uživatelského rozhraní nebo spoléhání se na křehké integrace.

Na rozdíl od tradičních CRM, která přidávají AI dodatečně, je Relaticle navrženo od základu pro provoz jak lidmi, tak AI agenty prostřednictvím stejného datového modelu. REST API poskytuje plný programový přístup a proces na pozadí Laravel Horizon zpracovává importy, oznámení a plánovanou automatizaci. Všechna data zůstávají v databázi PostgreSQL na vaší vlastní infrastruktuře.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Relaticle

Nativní podpora agentů AI

30 vestavěných nástrojů protokolu kontextu modelu umožňuje agentům umělé inteligence vytvářet kontakty, aktualizovat obchodní příležitosti a dotazovat se na data CRM přímo bez vlastních integrací.

Kontakty a Procesy

Spravujte kontakty, společnosti, obchody a prodejní kanály ve strukturovaném CRM navrženém pro týmy, které potřebují spolehlivý záznam každého zákaznického vztahu.

Plné REST API

Kompletní REST API zpřístupňuje všechny objekty CRM pro automatizační skripty, integrace třetích stran a vlastní reportování bez přístupu k webovému rozhraní.

Zpracování úloh na pozadí

Laravel Horizon zpracovává zařazené úlohy pro importy, oznámení a plánované úkoly, aniž by blokoval webové rozhraní při náročných operacích.

OAuth Sociální přihlášení

Členové týmu se přihlašují pomocí účtů GitHub nebo Google, čímž odpadá nutnost spravovat samostatnou sadu přihlašovacích údajů pro CRM.

Proč provozovat Relaticle u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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