Implementujte Relaticle jedním kliknutím.
Open-source CRM s nativní podporou AI agentů, 30 nástroji MCP a REST API pro automatizaci zákaznických pracovních postupů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Relaticle vytvořit
Relaticle je platforma CRM s vlastním hostingem, vybudovaná s nativní podporou AI agentů ve svém jádru. Spravuje kontakty, společnosti a obchodní příležitosti prostřednictvím moderního rozhraní poháněného Filamentem, a zároveň zpřístupňuje 30 nástrojů Model Context Protocol, které umožňují AI agentům přímo číst a zapisovat data CRM – bez nutnosti scrapování uživatelského rozhraní nebo spoléhání se na křehké integrace.
Na rozdíl od tradičních CRM, která přidávají AI dodatečně, je Relaticle navrženo od základu pro provoz jak lidmi, tak AI agenty prostřednictvím stejného datového modelu. REST API poskytuje plný programový přístup a proces na pozadí Laravel Horizon zpracovává importy, oznámení a plánovanou automatizaci. Všechna data zůstávají v databázi PostgreSQL na vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Relaticle
Nativní podpora agentů AI
30 vestavěných nástrojů protokolu kontextu modelu umožňuje agentům umělé inteligence vytvářet kontakty, aktualizovat obchodní příležitosti a dotazovat se na data CRM přímo bez vlastních integrací.
Kontakty a Procesy
Spravujte kontakty, společnosti, obchody a prodejní kanály ve strukturovaném CRM navrženém pro týmy, které potřebují spolehlivý záznam každého zákaznického vztahu.
Plné REST API
Kompletní REST API zpřístupňuje všechny objekty CRM pro automatizační skripty, integrace třetích stran a vlastní reportování bez přístupu k webovému rozhraní.
Zpracování úloh na pozadí
Laravel Horizon zpracovává zařazené úlohy pro importy, oznámení a plánované úkoly, aniž by blokoval webové rozhraní při náročných operacích.
OAuth Sociální přihlášení
Členové týmu se přihlašují pomocí účtů GitHub nebo Google, čímž odpadá nutnost spravovat samostatnou sadu přihlašovacích údajů pro CRM.
Proč provozovat Relaticle u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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