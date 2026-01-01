Implementujte Pocket ID instalací jedním kliknutím.
Poskytovatel OIDC pouze s Passkey, který přidává bezheslové jednotné přihlášení ke všem vašim aplikacím s vlastním hostingem.
Vyberte si VPS balíček pro Pocket ID
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Pocket ID vytvořit
Pocket ID je lehký, open-source OIDC poskytovatel identity se zásadním rozdílem: podporuje pouze přístupové klíče (passkeys) pro ověřování, a to zcela bez přihlašování heslem. Uživatelé si jednou zaregistrují přístupový klíč — pomocí svého telefonu, hardwarového klíče nebo biometrických údajů — a od té chvíle se k jakékoli připojené aplikaci ověřují jediným gestem.
Vlastní hostování Pocket ID na vašem VPS vám poskytne vrstvu jednotného přihlášení (single sign-on) napříč všemi vašimi vlastními hostovanými službami, aniž byste museli provozovat těžkopádnou platformu identity. Jediný kontejner s vestavěným úložištěm SQLite znamená, že se o nic nemusíte starat — připojte své aplikace jako OIDC klienty a eliminujte hesla z celého vašeho vlastního hostovaného stacku.
Hlavní funkce Pocket ID
Ověření pouze přístupovým klíčem
Ověřování probíhá výhradně prostřednictvím přístupových klíčů WebAuthn – žádná hesla ke správě, úniku nebo resetování v rámci jakékoli připojené aplikace.
Poskytovatel OIDC
Působí jako poskytovatel OpenID Connect kompatibilní se standardy, takže jakákoli aplikace, která podporuje OIDC, může delegovat ověřování na Pocket ID.
Uživatelský samoobslužný portál
Uživatelé spravují své přístupové klíče, aktivní relace a autorizované aplikace prostřednictvím přehledného samoobslužného panelu.
Integrace LDAP
Připojte se k existujícímu LDAP nebo Active Directory k importu uživatelů namísto ruční správy účtů v Pocket ID.
Protokol auditu
Sledujte každé přihlášení, registraci přístupového klíče a událost autorizace klienta pomocí vestavěného prohledávatelného protokolu auditu.
Proč provozovat Pocket ID u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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