Implementujte DokuWiki jedním kliknutím.
Jednoduchá wiki platforma bez databáze pro technickou dokumentaci a týmové znalostní báze.
Vyberte si VPS balíček pro DokuWiki
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DokuWiki vytvořit
DokuWiki je lehká wiki v souladu se standardy, která ukládá veškerý obsah do souborů s prostým textem namísto databáze. Tento souborový design udržuje nastavení minimální a zálohování je triviálně jednoduché – stačí zkopírovat soubory. Navzdory své jednoduchosti DokuWiki nabízí plnohodnotné prostředí pro úpravy, hierarchickou organizaci jmenných prostorů, granulární řízení přístupu a rozsáhlý ekosystém pluginů, který může rozšířit funkčnost bez přidání složitosti infrastruktury.
Vlastní hostování DokuWiki na vašem VPS udržuje vaši dokumentaci soukromou a přístupnou zcela podle vašich podmínek. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádné závislosti na externích službách a žádná data neopouštějí vaši infrastrukturu – což z něj činí spolehlivou dlouhodobou volbu pro interní wiki, technické provozní příručky a týmové znalostní báze jakékoli velikosti.
Hlavní funkce DokuWiki
Bez nutnosti databáze
Veškerý obsah je uložen jako soubory prostého textu, což eliminuje režii nastavení a údržby databáze, běžnou u jiných wiki platforem.
Vestavěná správa verzí
Každá úprava je sledována s úplným náhledem rozdílů a možností vrácení jedním kliknutím, takže žádná změna obsahu není nikdy trvale ztracena.
Flexibilní řízení přístupu
Uživatelské skupiny a oprávnění na úrovni stránek vám umožňují omezit nebo otevřít sekce wiki přesně správnému publiku.
Bohatý ekosystém pluginů
Stovky komunitních pluginů přidávají funkce, jako je zvýrazňování syntaxe, diagramy, seznamy úkolů a integrace, aniž by se dotkly základního kódu.
Jednoduchost záloh
Protože obsah tvoří prosté soubory, zálohování celé wiki je stejně jednoduché jako zkopírování jednoho adresáře nebo jeho zahrnutí do jakékoli strategie zálohování založené na souborech.
Proč provozovat DokuWiki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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