Implementujte Gotenberg s instalací jedním kliknutím.
Bezstavové Docker API pro převod HTML, dokumentů Office a URL do vysoce kvalitních PDF.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Gotenberg vytvořit
Gotenberg je bezstavové HTTP API zaměřené na vývojáře pro generování PDF a konverzi dokumentů. Postavené na Chromiu a LibreOffice, převádí HTML stránky, Markdown, URL adresy, dokumenty Word, tabulky Excel a další do PDF jediným voláním API – bez klientských knihoven, závislostí na instalaci a bez stavu, který by bylo třeba spravovat mezi požadavky.
Vlastní hostování Gotenbergu na vašem VPS udržuje zpracování dokumentů ve vaší infrastruktuře, eliminuje poplatky za SaaS za každou konverzi, odstraňuje obavy o soukromí dat u citlivých dokumentů a umožňuje integraci s interními službami, ke kterým externí API nemají přístup.
Hlavní funkce Gotenberg
HTML na PDF
Vykreslete jakoukoli HTML stránku nebo URL do PDF pomocí plného enginu Chromium, zachovávající písma, CSS a obsah vykreslený JavaScriptem přesně tak, jak se zobrazuje v prohlížeči.
Konverze kancelářských dokumentů
Převádějte soubory Word, Excel a PowerPoint do PDF prostřednictvím integrace LibreOffice, s podporou celé řady formátů Microsoft Office a OpenDocument.
Bezstavová architektura
Každý požadavek API je zcela nezávislý bez stavu relace, díky čemuž je Gotenberg snadno škálovatelný a bezpečný pro restartování nebo nahrazení bez ztráty dat.
Podpora Webhooků
Delegujte dlouhotrvající konverze na asynchronní zpětná volání webhooků, čímž uvolníte vaši aplikaci od blokování, zatímco jsou zpracovávány velké dokumenty.
Metriky Prometheus
Vestavěný koncový bod metrik poskytuje okamžitý přehled o rychlosti požadavků, dobách trvání konverzí a hloubkách front pro monitorování kanálu pro zpracování dokumentů.
Proč provozovat Gotenberg u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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