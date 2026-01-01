Nasaďte Mylar3 s jednoklikovou instalací.
Samohostovaný stahovač komiksů a správce knihovny, který automatizuje sledování nových vydání napříč zdroji NZB a torrentů.
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Co všechno můžete s produktem Mylar3 vytvořit
Mylar3 je aktivně udržovaná odnož (fork) Mylar pro Python 3 — automatický stahovač komiksů a správce knihovny, který sleduje série, řadí nová vydání, jakmile jsou vydána, předává stahování vašemu stávajícímu klientovi a následně zpracovává výsledné soubory CBR/CBZ do čisté knihovny. Komunikuje se SABnzbd, NZBGet a širokou škálou torrentových klientů včetně qBittorrent, Transmission, Deluge a rTorrent.
Vlastní hostování Mylar3 na vašem vlastním VPS udržuje váš seznam četby, frontu sledování a přihlašovací údaje klienta pro stahování uvnitř vaší infrastruktury, spíše než u služby SaaS. V kombinaci se čtečkou komiksů, jako je Komga nebo Kavita, se nasazení stává osobním stackem pro komiksy ve stylu Plex — automaticky načítá nová vydání do knihovny, kterou mohou mobilní a desktopoví čtenáři konzumovat odkudkoli.
Hlavní funkce Mylar3
Seznamy seriálů ke zhlédnutí
Sledujte probíhající série, jednotlivá vydání, příběhové oblouky a samostatná vydání, takže nová vydání jsou automaticky zařazena do fronty v okamžiku, kdy jsou k dispozici.
NZB a torrent klienti
Předávejte stahování klientům SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent a dalším klientům prostřednictvím jejich standardních API.
Integrace indexeru
Vyhledávejte napříč indexery Newznab/Torznab, veřejnými poskytovateli DDL a konfigurovatelnými RSS kanály k nalezení každé sledované položky.
Následné zpracování knihovny
Přejmenuje, přesune a otaguje stažené soubory do čisté struktury složek (CBR/CBZ) vhodné pro Komga, Kavita, ComicRack a další.
Metadata ComicVine
Stahuje obálky, číslování vydání a metadata vydavatele z ComicVine, aby knihovna zůstala konzistentní a dobře otagovaná.
Plánovač na pozadí
Provádí nepřetržité plánované kontroly nových problémů, chybějícího zpětného doplňování a úloh přejmenování, aby se knihovna aktualizovala bez ručního zásahu.
Proč provozovat Mylar3 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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