Nasaďte Invio jednoklikovou instalací.
Minimalistický fakturační systém s vlastním hostingem pro freelancery a malé týmy bez poplatků za předplatné.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Invio vytvořit
Invio je rychlá, cílená fakturační aplikace vytvořená pro OSVČ a malé týmy, kteří potřebují profesionální fakturaci bez složitosti plnohodnotných CRM platforem. Pokrývá základní fakturační proces – správu katalogu produktů, tvorbu faktur a bezheslové zabezpečené odkazy pro přístup klientů – v čistém, odlehčeném rozhraní, které se načítá okamžitě i na skromném hardwaru.
Vlastní hostování Invio na vašem VPS znamená, že se vaše finanční data nikdy nedostanou na server třetí strany, bez poplatků za fakturu a bez nákladů na předplatné. Historie faktur, katalogy produktů a záznamy klientů jsou uloženy ve vestavěné databázi SQLite na vaší vlastní infrastruktuře, což vám dává úplné vlastnictví vašich obchodních záznamů.
Hlavní funkce Invio
Katalog produktů
Udržujte katalog služeb a položek s kategoriemi, aby bylo možné přidávat položky na nové faktury během několika sekund s automaticky vyplněnými cenami a popisy.
Klientské odkazy bez hesla
Sdílejte faktury prostřednictvím zabezpečených odkazů, které klienti mohou otevřít bez vytvoření účtu, a zjednodušte tak proces kontroly plateb.
Vícejazyčná podpora
Kompletní překlady rozhraní pro angličtinu, němčinu, holandštinu a portugalštinu umožňují fakturovat mezinárodním klientům v jejich preferovaném jazyce.
Bez předplatného
Samohosting eliminuje opakované náklady na SaaS – platíte pouze za zdroje VPS, které již používáte, bez ceny za fakturu nebo za uživatele.
Odlehčená Architektura
Úložiště s podporou SQLite bez samostatné databázové služby zjednodušuje nasazení a minimalizuje využití zdrojů u základních VPS plánů.
Proč provozovat Invio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.