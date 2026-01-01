Implementujte Wizarr jedním kliknutím.
Systém pro správu pozvánek a uživatelů pro Plex, Jellyfin a Emby s řízeným onboardingem a řízením přístupu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wizarr vytvořit
Wizarr je samoobslužný systém pro správu pozvánek a uživatelů pro mediální servery Plex, Jellyfin a Emby. Generuje bezpečné, sdílitelné odkazy na pozvánky s konfigurovatelnými daty vypršení platnosti, omezeními přístupu k knihovně a limity trvání účtu, a poté provede nové uživatele řízeným procesem onboardingu, aby se rychle připojili.
Vlastní hosting Wizarru vedle vašeho mediálního serveru vám dává detailní kontrolu nad tím, kdo má přístup a na jak dlouho, aniž byste museli ručně spravovat uživatelské účty v administraci každého mediálního serveru. Sledování pozvánek, správa relací a nástroje pro hromadnou správu členů činí správu sdílené mediální knihovny praktickou v jakémkoli měřítku.
Hlavní funkce Wizarr
Odkazy na pozvánky
Generujte jedinečné pozvánkové URL s daty vypršení platnosti a limity použití pro sdílení řízeného přístupu k vašemu mediálnímu serveru.
Omezení knihovny
Omezte pozvané uživatele na konkrétní knihovny, aby hosté měli přístup pouze k obsahu, který jste s nimi výslovně sdíleli.
Průvodce zavedením uživatele
Nově pozvaní uživatelé postupují podle průvodce nastavením krok za krokem, který je provede vytvořením účtu a připojením své mediální aplikace.
Podpora více serverů
Spravujte uživatele napříč servery Plex, Jellyfin a Emby z jednoho dashboardu Wizarr.
Sledování pozvánek
Sledujte, které pozvánky byly použity, kdy a kým, abyste udrželi svůj seznam členů přesný a aktuální.
Proč provozovat Wizarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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