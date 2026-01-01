Nainstalujte Databag jedním kliknutím.
Federovaný messenger s vlastním hostingem, koncovým šifrováním, audio/video hovory a konverzacemi ve vláknech podle témat.
Vyberte si VPS balíček pro Databag
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Databag vytvořit
Databag je vlastně hostovaná, federovaná platforma pro zasílání zpráv, která přináší decentralizovanou komunikaci jednotlivcům a malým komunitám, aniž by se spoléhala na firemní servery nebo blockchainovou infrastrukturu. S využitím kryptografie s veřejným a soukromým klíčem pro identitu nejsou účty vázány na žádnou konkrétní hostingovou doménu — uživatelé na různých uzlech Databag si mohou navzájem volně posílat zprávy, podobně jako funguje federace e-mailů.
Platforma podporuje zapečetěná témata s koncovým šifrováním, audio a video hovory, mobilní push notifikace a organizaci zpráv na základě témat. Vlastní hosting na vašem VPS znamená, že veškeré konverzace, historie hovorů a kontaktní údaje zůstávají zcela ve vaší infrastruktuře, s neomezeným počtem účtů na uzel a bez poplatků za uživatele — což z ní činí ideální řešení pro rodiny, skupiny přátel a malé organizace, které chtějí moderní zasílání zpráv bez korporátních prostředníků.
Hlavní funkce Databag
Federované zasílání zpráv
Účty na různých uzlech Databag mohou komunikovat přímo, čímž vzniká decentralizovaná síť, kde žádný jednotlivý server nekontroluje všechny konverzace.
Koncové šifrování
Zapečetěná témata používají šifrování na straně klienta, takže obsah zpráv je soukromý i před administrátorem serveru, který hostuje uzel.
Audio a Video volání
Vestavěné volání eliminuje potřebu samostatného nástroje pro videokonference pro komunity, které již používají Databag pro zasílání zpráv.
Tematická vlákna
Organizování konverzací podle tématu namísto kontaktu usnadňuje udržení diskusí soustředěných a prohledávatelných napříč komunitou.
Účty bez omezení
Každý uzel podporuje libovolný počet účtů bez dalších nákladů, což z něj činí ekonomické řešení pro hostování zpráv pro celou domácnost nebo organizaci.
Proč provozovat Databag u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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