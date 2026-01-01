Implementujte Domoticz jedním kliknutím.
Lehký open-source systém domácí automatizace pro monitorování a ovládání zařízení chytré domácnosti.
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Co všechno můžete s produktem Domoticz vytvořit
Domoticz je lehký server pro domácí automatizaci, který vám umožňuje monitorovat a ovládat širokou škálu zařízení chytré domácnosti – vypínače, senzory, termostaty, měřiče energie, meteorologické stanice a další – vše z jediného webového rozhraní. Podporuje stovky hardwarových protokolů a integrací, včetně Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 měřičů a MQTT, díky čemuž je kompatibilní s většinou populárních ekosystémů chytré domácnosti.
Provozování Domoticz na vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi automatizačními pravidly, historickými daty senzorů a přístupem k zařízením – bez závislosti na cloudu, bez poplatků za předplatné a bez rizik pro soukromí ze strany služeb třetích stran. Jeho nízká spotřeba zdrojů jej činí vhodným pro nepřetržité nasazení na skromném VPS.
Hlavní funkce Domoticz
Víceprotokolová podpora zařízení
Připojte Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT a stovky dalších hardwarových protokolů z jednoho jednotného rozhraní.
Automatizační pravidlový engine
Vytvářejte časově založená, událostmi řízená a senzory spouštěná automatizační pravidla bez psaní kódu, aby vaše domácnost fungovala podle vašeho rozvrhu.
Monitorování energie
Sledujte spotřebu elektřiny, plynu a vody v reálném čase s vestavěnými grafy a úložištěm historických dat s podporou SQLite.
Dashboardy počasí a senzorů
Vizualizujte teplotu, vlhkost, vítr, déšť a data o kvalitě vzduchu z lokálních senzorů nebo online meteorologických služeb v přizpůsobitelných dashboardech.
Rozhraní vhodné i pro mobily
Přistupujte a ovládejte všechna zařízení z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení, s volitelnými push oznámeními prostřednictvím služeb třetích stran.
Podpora pluginů a skriptování
Rozšiřte funkčnost pomocí Python pluginů a skriptování v Lua pro integraci vlastního hardwaru, rozhraní API nebo složité automatizační logiky.
Proč provozovat Domoticz u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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