Nasaďte Verdaccio: instalace jedním kliknutím
Lehký soukromý npm proxy registr pro publikování, ukládání do mezipaměti a správu balíčků JavaScriptu v rámci vašeho týmu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Verdaccio vytvořit
Verdaccio je lehký, open-source soukromý registr npm, který týmům umožňuje publikovat interní balíčky a proxy veřejný registr npm. Na rozdíl od hostovaných registrů, které účtují poplatky za uživatele nebo ukládají omezení rychlosti, Verdaccio běží zcela na vaší vlastní infrastruktuře – což vám poskytuje rychlou, lokální cache npm balíčků spolu se zabezpečeným úložištěm pro vaše soukromé JavaScript moduly.
Vlastní hostování s Verdaccio odstraňuje závislost vašich procesů sestavení na externí dostupnosti npm, zrychluje instalace díky lokálnímu cachování a udržuje proprietární kód mimo veřejné registry. Je plně kompatibilní s npm, Yarn a pnpm bez jakýchkoli změn konfigurace na straně klienta, kromě nasměrování na URL adresu vašeho registru.
Hlavní funkce Verdaccio
Soukromé publikování balíčků
Publikujte a distribuujte interní balíčky npm v rámci svého týmu, aniž byste je vystavovali veřejnému registru.
npm proxy a cache
Automaticky zrcadlí veřejné npm balíčky lokálně, takže instalace zůstanou rychlé a spolehlivé, i když je npm nedostupné.
Kompatibilní s npm, Yarn, pnpm
Funguje ihned po vybalení se všemi hlavními správci balíčků JavaScriptu – nejsou vyžadovány žádné speciální klientské pluginy ani wrappery.
Integrovaná autentizace
Spravujte přístup uživatelů pomocí ověřování založeného na htpasswd, abyste mohli kontrolovat, kdo může publikovat nebo instalovat balíčky.
Včetně webového UI
Procházejte balíčky, kontrolujte verze a prohledávejte svůj registr prostřednictvím čistého vestavěného webového rozhraní.
Pluginový ekosystém
Rozšiřte úložiště, ověřování a middleware prostřednictvím bohatého systému pluginů pro integraci s S3, LDAP nebo vlastních pracovních postupů.
Proč provozovat Verdaccio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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