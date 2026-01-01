Sleva až 69 % na Apache Hop

Implementujte Apache Hop s instalací jedním kliknutím.

Open-source vizuální platforma pro orchestraci dat pro navrhování pipeline a workflow, které běží kdekoli.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Apache Hop s instalací jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache Hop vytvořit

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) je open-source projekt pro integraci a orchestraci dat, inkubovaný a graduovaný v Apache Software Foundation jako moderní nástupce Pentaho Data Integration (Kettle). Umožňuje datovým inženýrům vizuálně navrhovat datové toky a pracovní postupy, které přesouvají a transformují data napříč soubory, databázemi, frontami zpráv, cloudovými datovými sklady a SaaS API, a to bez nutnosti psát vlastní kód.

Tato šablona nasazuje Hop Web, prohlížečovou verzi Hop GUI běžící na Apache Tomcat. Vlastní hostování Hopu na vašem vlastním VPS udržuje každý připojovací řetězec, přihlašovací údaje a mezilehlou datovou sadu na infrastruktuře, kterou máte pod kontrolou, a to bez poplatků za uživatele, za datový tok nebo za objem řádků, které jsou běžné u komerčních ETL platforem.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache Hop

Vizuální návrhář pipeline

Editor s přetahováním s více než 200 transformacemi a akcemi pokrývajícími soubory, databáze, API, fronty zpráv a kontroly kvality dat — k vytváření produkčních pipeline není potřeba Java ani Python.

Webové grafické uživatelské rozhraní

Stejné prostředí Hop GUI jako u desktopového klienta, dostupné přes Tomcat, aby týmy mohly navrhovat datové toky z libovolného prohlížeče bez lokálních instalací Javy.

Provedení nezávislé na enginu

Navrhněte jednou a spouštějte pipeline na nativním enginu Hop, Apache Spark, Apache Flink nebo Google Cloud Dataflow prostřednictvím abstrakce runneru Apache Beam.

Pracovní postupy řízené metadaty

Opakovaně používat připojení, konfigurace spuštění, šablony pipeline a jednotkové testy jako prvotřídní objekty metadat uložené v gitu spolu s definicemi pipeline.

Integrovaná provenience dat

Každá transformace zaznamenává vstupy, výstupy a mapování polí, takže analytici mohou vysledovat sloupec zpět k jeho zdrojovým souborům nebo tabulkám napříč komplexními vícestupňovými pracovními postupy.

Proč provozovat Apache Hop u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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