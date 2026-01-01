Implementujte Apache Hop s instalací jedním kliknutím.
Open-source vizuální platforma pro orchestraci dat pro navrhování pipeline a workflow, které běží kdekoli.
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Co všechno můžete s produktem Apache Hop vytvořit
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) je open-source projekt pro integraci a orchestraci dat, inkubovaný a graduovaný v Apache Software Foundation jako moderní nástupce Pentaho Data Integration (Kettle). Umožňuje datovým inženýrům vizuálně navrhovat datové toky a pracovní postupy, které přesouvají a transformují data napříč soubory, databázemi, frontami zpráv, cloudovými datovými sklady a SaaS API, a to bez nutnosti psát vlastní kód.
Tato šablona nasazuje Hop Web, prohlížečovou verzi Hop GUI běžící na Apache Tomcat. Vlastní hostování Hopu na vašem vlastním VPS udržuje každý připojovací řetězec, přihlašovací údaje a mezilehlou datovou sadu na infrastruktuře, kterou máte pod kontrolou, a to bez poplatků za uživatele, za datový tok nebo za objem řádků, které jsou běžné u komerčních ETL platforem.
Hlavní funkce Apache Hop
Vizuální návrhář pipeline
Editor s přetahováním s více než 200 transformacemi a akcemi pokrývajícími soubory, databáze, API, fronty zpráv a kontroly kvality dat — k vytváření produkčních pipeline není potřeba Java ani Python.
Webové grafické uživatelské rozhraní
Stejné prostředí Hop GUI jako u desktopového klienta, dostupné přes Tomcat, aby týmy mohly navrhovat datové toky z libovolného prohlížeče bez lokálních instalací Javy.
Provedení nezávislé na enginu
Navrhněte jednou a spouštějte pipeline na nativním enginu Hop, Apache Spark, Apache Flink nebo Google Cloud Dataflow prostřednictvím abstrakce runneru Apache Beam.
Pracovní postupy řízené metadaty
Opakovaně používat připojení, konfigurace spuštění, šablony pipeline a jednotkové testy jako prvotřídní objekty metadat uložené v gitu spolu s definicemi pipeline.
Integrovaná provenience dat
Každá transformace zaznamenává vstupy, výstupy a mapování polí, takže analytici mohou vysledovat sloupec zpět k jeho zdrojovým souborům nebo tabulkám napříč komplexními vícestupňovými pracovními postupy.
Proč provozovat Apache Hop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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