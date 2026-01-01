Nasaďte Vitess instalací jedním kliknutím.
Systém klastrování databází pro horizontální škálování MySQL s automatickým shardingem, sdružováním připojení a směrováním dotazů.
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Co všechno můžete s produktem Vitess vytvořit
Vitess je open-source systém pro klastrování databází, navržený pro horizontální škálování MySQL. Původně vyvinutý společností YouTube pro zpracování miliard dotazů denně, poskytuje automatické sharding, inteligentní směrování dotazů a sdružování připojení nad standardními instancemi MySQL, aniž by vyžadoval změny na úrovni aplikace.
Samohosting Vitess na VPS vám poskytuje infrastrukturu pro škálování databází na úrovni YouTube pro aplikace s vysokou návštěvností. Zvládá multiplexování připojení pro snížení zatížení databáze, podporuje online změny schématu bez výpadků a poskytuje jednotné rozhraní pro dotazy napříč více shardy, které se vaší aplikaci jeví jako jediná databáze.
Hlavní funkce Vitess
Horizontální dělení
Automaticky distribuovat data napříč více instancemi MySQL pro škálování kapacity zápisu nad rámec toho, co zvládne jediný server.
Sdružování připojení
Vitess multiplexuje tisíce aplikačních připojení do malého fondu připojení MySQL, čímž drasticky snižuje zatížení databázového serveru.
Online změny schématu
Měňte schémata tabulek na velkých datových sadách bez zamykání nebo prostojů pomocí spravovaného online provádění DDL Vitessu.
Směrování dotazů
Dotazy jsou automaticky směrovány na správný shard na základě shardingového klíče, transparentně pro aplikační vrstvu.
MySQL kompatibilní
Aplikace se připojují k Vitess pomocí standardních ovladačů a protokolů MySQL bez nutnosti změn kódu.
Proč provozovat Vitess u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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