Implementujte LubeLogger instalací na jedno kliknutí.
Dokonalý samoobslužný nástroj pro sledování údržby vozidel a paliva, který udrží váš vozový park v nejlepší kondici.
Vyberte si VPS balíček pro LubeLogger
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LubeLogger vytvořit
LubeLogger je specializovaná platforma pro správu pro automobilové nadšence, majitele vozových parků a každého, kdo chce pečlivě sledovat stav svého vozidla. Samohostováním LubeLoggeru si vytvoříte soukromý, trvalý záznam každé výměny oleje, opravy a tankování paliva pro každé vozidlo, které vlastníte – bez přístupu třetích stran a bez poplatků za předplatné.
Na rozdíl od obecných tabulek nebo mobilních aplikací s reklamami nabízí LubeLogger specializované rozhraní navržené pro nuance údržby automobilů, s připomenutími na základě ujetých kilometrů, analýzou spotřeby paliva a ukládáním účtenek, díky čemuž je celý váš vozový park uspořádaný na jednom místě.
Hlavní funkce LubeLogger
Sledování historie servisu
Veďte podrobný záznam o každé opravě a údržbě provedené na vašich vozidlech, s daty, náklady a poznámkami.
Analytika spotřeby paliva
Sledujte svou spotřebu paliva a náklady v průběhu času s automatickými výpočty spotřeby paliva a grafy výdajů.
Úložiště dokumentů
Nahrajte a uložte digitální kopie účtenek, registračních dokumentů a průkazů pojištění pro okamžitý přístup.
Chytrá připomenutí
Dostávejte upozornění na nadcházející výměny oleje, rotace pneumatik a kontroly na základě nájezdu kilometrů vašeho vozidla nebo jeho plánu.
Proč provozovat LubeLogger u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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