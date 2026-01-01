Nasaďte FileGator jedním kliknutím.
Samoobslužný víceuživatelský správce souborů s oprávněními založenými na rolích, podporou archivů a náhledem médií – nevyžaduje databázi.
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Co všechno můžete s produktem FileGator vytvořit
FileGator je open-source, self-hostovaný správce souborů, který poskytuje přehledné webové rozhraní pro nahrávání, stahování, organizaci a sdílení souborů na vašem serveru. Postavený na architektuře založené na plochých souborech a bez závislosti na databázi, funguje jako jediná odlehčená služba s uživatelskými účty a oprávněními uloženými v jednoduchém souboru JSON. Přístup založený na rolích vám umožňuje vytvářet účty administrátorů, uživatelů a hostů — každý s konfigurovatelnými oprávněními pro čtení, zápis, nahrávání, stahování, přejmenování, mazání a archivaci souborů.
Vlastní hostování FileGatoru na vašem VPS udržuje všechny soubory na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez kvót na úložiště, bez poplatků za předplatné a bez přístupu třetích stran k vašim datům. Běží na minimálních zdrojích, díky čemuž je snadné jej nasadit vedle jiných služeb, aniž byste museli vyhradit celý server pro správu souborů.
Hlavní funkce FileGator
Víceuživatelská oprávnění
Vytvořte účty administrátorů, uživatelů a hostů s nezávislými oprávněními pro jednotlivé operace — která řídí, kdo může číst, nahrávat, stahovat, přejmenovávat, mazat a archivovat soubory samostatně.
Žádná databáze
Všechny uživatelské účty a konfigurace jsou uloženy v plochých souborech JSON, což odstraňuje potřebu databáze a zajišťuje jednoduché a přenosné nasazení.
Správa archivů
Vytvářejte a extrahujte ZIP archivy prostřednictvím prohlížeče bez SSH nebo nástrojů příkazového řádku, čímž se hromadné přenosy souborů a zálohy stávají jednoduchými.
Veřejné odkazy pro sdílení
Generujte veřejné odkazy ke stažení pro soubory nebo složky, aby externí příjemci měli přístup ke konkrétnímu obsahu, aniž by potřebovali účet na serveru.
Náhled médií
Zobrazte náhled obrázků, videí, zvukových a textových souborů přímo v prohlížeči – není nutné je stahovat, abyste potvrdili správný soubor před sdílením.
Proč provozovat FileGator u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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