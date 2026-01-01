Nasaďte Lychee jedním kliknutím.
Samoobslužná platforma pro správu fotografií s organizací alb, ovládacími prvky sdílení a procházením s podporou metadat, určená pro náročné fotografy.
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Co všechno můžete s produktem Lychee vytvořit
Lychee je propracovaný open-source systém pro správu fotografií, který promění jakoukoli složku obrázků v nádherně prezentovanou online galerii. Indexuje metadata EXIF a IPTC, generuje responzivní náhledy, organizuje fotografie do vnořených alb a nabízí veřejné, heslem chráněné a soukromé sdílení pro jednotlivá alba nebo samostatné fotografie — to vše podpořeno čistým, mobilním webovým uživatelským rozhraním.
Vlastní hosting Lychee na vašem VPS uchovává originály v plném rozlišení, data o poloze a historii prohlížení na infrastruktuře, kterou ovládáte, namísto předání platformě pro fotografie třetí strany. Aplikace podporuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL nebo SQLite jako backendy a čistě se integruje s objektovým úložištěm, LDAP a poskytovateli OAuth — což ji činí stejně vhodnou pro osobní archiv fotografií nebo sdílenou knihovnu malého týmu.
Hlavní funkce Lychee
Vnořená hierarchie alb
Uspořádejte fotografie do alb a podalb s přeskupováním přetažením, výběrem titulního obrázku a ovládacími prvky sdílení pro každé album.
EXIF a IPTC metadata
Automatická extrakce značek fotoaparátu, objektivu, expozice, GPS a IPTC, aby bylo možné alba vyhledávat a filtrovat podle těla fotoaparátu, ohniskové vzdálenosti nebo polohy.
Podrobné nastavení sdílení
Nastavte alba jako veřejná, chráněná heslem nebo pouze na pozvánku a generujte odkazy ke sdílení pro každé album nebo fotografii, aniž byste odhalili zbytek vaší knihovny.
Podpora RAW a HEIC
Nativní zpracování formátů RAW a HEIC společně s JPEG, PNG a videem – Lychee provádí transkódování pro web při zachování původního souboru.
OAuth a LDAP přihlášení
Připojte se ke stávajícím poskytovatelům identit, včetně Google, GitHub a libovolného adresáře LDAP, aby se přispěvatelé přihlásili pomocí přihlašovacích údajů, které již mají.
Backend objektového úložiště
Volitelně ukládejte fotografie do objektového úložiště kompatibilního s S3, abyste mohli škálovat svou knihovnu nad rámec lokálního disku a zároveň zachovat stejné UX.
Proč provozovat Lychee u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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