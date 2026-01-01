Webový e-mailový klient IMAP s rozhraním podobným desktopové aplikaci pro čtení, psaní a organizaci e-mailů.
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Co všechno můžete s produktem Roundcube vytvořit
Roundcube je dlouhodobě fungující open-source webmailový klient, který používají poskytovatelé hostingu, univerzity a samostatní hostitelé k poskytnutí rychlého, moderního webového rozhraní jakékoli schránce IMAP. Připojuje se k vašim stávajícím serverům IMAP a SMTP — sám o sobě není e-mailovým serverem — což znamená, že si ponecháte svého současného poskytovatele e-mailových schránek a zároveň získáte vyladěné, přizpůsobitelné front-end rozhraní s funkcí správy složek přetažením myší, vláknovými konverzacemi, kontakty a systémem pluginů.
Samostatné hostování Roundcube na svém vlastním VPS udržuje webmailové relace, adresáře a uživatelské preference na infrastruktuře, kterou ovládáte, mimo webmailové služby třetích stran, které profilují provoz nebo omezují funkce účtu.
Hlavní funkce Roundcube
IMAP webmailový klient
Připojuje se k jakémukoli IMAP a SMTP serveru, takže můžete použít Roundcube jako rozhraní pro existující poštovní schránku bez migrace účtů.
Responzivní pružný vzhled
Výchozí rozhraní Elastic se přizpůsobuje obrazovkám stolních počítačů, tabletů a telefonů a poskytuje tak nativní uživatelský zážitek napříč zařízeními.
Integrovaný adresář
Spravujte osobní a sdílené kontakty, skupiny kontaktů a adresáře LDAP společně s vašimi zprávami, aniž byste opustili doručenou poštu.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte funkčnost pomocí pluginů pro filtry managesieve, dvoufaktorové ověřování, kalendáře, šifrování a další.
Vláknové konverzace
Seskupte související zprávy do konverzačních vláken s fulltextovým vyhledáváním a rychlými filtry, abyste udrželi zaneprázdněné e-mailové schránky spravovatelné.
Vícejazyčná podpora
Dodává se s překlady ve více než 70 jazycích a podporuje uživatelské jazykové a časové preference ihned po vybalení.
Proč provozovat Roundcube u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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