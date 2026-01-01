Implementujte Open Archiver instalací jedním kliknutím.
Archivace e-mailů s otevřeným zdrojovým kódem pro dodržování předpisů pro Gmail, Microsoft 365, IMAP a importy PST s fulltextovým vyhledáváním.
Vyberte si VPS balíček pro Open Archiver
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Open Archiver vytvořit
Open Archiver je samoobslužná platforma pro archivaci e-mailů, která splňuje požadavky na shodu a přijímá zprávy z Gmailu, Microsoft 365, obecných IMAP serverů a hromadných souborů PST nebo MBOX do lokálního archivu odolného proti neoprávněné manipulaci. E-maily jsou uloženy ve standardním formátu .eml, deduplikovány, šifrovány v klidovém stavu a indexovány pomocí Meilisearch s parsováním příloh Apache Tika, takže každé slovo uvnitř souborů PDF, dokumentů Word a tabulek se stane okamžitě prohledávatelným.
Vlastní hostování Open Archiveru uchovává každou zprávu, přílohu a protokol o přístupu na vaší vlastní infrastruktuře, přičemž stále splňuje požadavky na uchovávání, právní zadržení a audit, na kterých závisí regulovaná odvětví. Hash souborů detekují neoprávněnou manipulaci, zásady uchovávání automatizují správu životního cyklu a neměnný auditní záznam zaznamenává každý přístup.
Hlavní funkce Open Archiver
Univerzální příjem e-mailů
Připojte se k Gmailu, Microsoft 365, obecným poštovním schránkám IMAP, archivům PST, souborům MBOX nebo komprimovaným exportům .eml pro jednorázové migrace a nepřetržitou synchronizaci v reálném čase.
Hledat v přílohách
Meilisearch indexuje každé tělo e-mailu, zatímco Apache Tika extrahuje text z PDF, DOCX, XLSX a dalších příloh, takže vyhledávání zasahuje i do dokumentů.
Úložiště odolné proti neoprávněné manipulaci
Každý archivovaný e-mail a příloha jsou při příjmu hašovány, v klidovém stavu šifrovány a ověřovány zprávou o integritě, takže jakákoli modifikace je okamžitě zjištěna.
Uchovávání a auditní záznamy
Granulované zásady uchovávání automatizují správu životního cyklu, zatímco neměnný auditní záznam zaznamenává, kdo k jakým zprávám přistupoval a kdy, pro účely hlášení shody.
Zásuvné úložiště
Ukládejte archivované e-maily na lokální souborový systém VPS nebo na jakýkoli backend úložiště objektů kompatibilní s S3, jako je AWS S3 nebo MinIO, bez změny nasazení.
Rekonstrukce vlákna
Objevování konverzací seskupuje odpovědi a přeposlané zprávy do kompletních vláken, takže vyšetřovatelé mohou zkontrolovat úplný kontext jakékoli zprávy v jednom zobrazení.
Proč provozovat Open Archiver u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.