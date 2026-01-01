Instalace Gerrit jedním kliknutím.
Platforma pro revizi kódu podnikové třídy, které důvěřují Android, Chromium a významné open-source projekty po celém světě.
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Co všechno můžete s produktem Gerrit vytvořit
Gerrit je open-source systém pro revizi kódu založený na webu, postavený na Gitu. Každá změna je odeslána jako sada patchů – verzovaná jednotka revize – kterou členové týmu vyhodnocují prostřednictvím vložených komentářů, schválení hlasováním a konfigurovatelných pravidel pro odeslání, než může být sloučena. Původně vytvořený společností Google a používaný systémy Android, Chromium a Qt, Gerrit přináší disciplínu strukturované revize do jakéhokoli inženýrského týmu.
Vlastní hostování Gerritu na vašem vlastním VPS vám dává úplnou kontrolu nad repozitáři, přístupovými oprávněními a pracovními postupy revize kódu. Díky bootstrapu, kdy se první uživatel stane administrátorem, detailním pravidlům přístupu pro jednotlivé projekty a ekosystému pluginů s více než 100 rozšířeními je navržen pro týmy, které potřebují auditní záznamy a přísné brány kvality kódu, aniž by se spoléhaly na platformy třetích stran.
Hlavní funkce Gerrit
Pracovní postup revize založený na patchích
Každá změna kódu je odeslána jako verzovaná sada oprav, což recenzentům poskytuje jasný přehled o každé iteraci a úplnou historii revizí.
Podrobná oprávnění
Definujte pravidla přístupu na úrovni projektu, větve a akce pro jednotlivce a skupiny, včetně práv k force-push a odeslání.
Řádkové komentování kódu
Zanechte komentáře u konkrétních řádků kódu a odpovídejte přímo v textu, čímž udržíte diskuse o revizi přímo spojené s kódem, na který odkazují.
Integrace CI/CD
Spouštějte Jenkins, Zuul nebo jakýkoli CI systém automaticky při nových sadách oprav prostřednictvím webhooků a vestavěného API pro streamování událostí.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Gerrit o více než 100 komunitních pluginů pro ověřování LDAP, metriky, oznámení a vlastní pracovní postupy revizí.
Správa více úložišť
Spravujte a kontrolujte změny napříč několika gitovými úložišti z jediné instance s jednotnou kontrolou přístupu a protokoly auditu.
Proč provozovat Gerrit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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