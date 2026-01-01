Nasaďte Jellyfin s instalací na jedno kliknutí.
Bezplatný a open-source mediální server pro streamování své osobní knihovny filmů, TV pořadů a hudby na jakékoli zařízení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Jellyfin vytvořit
Jellyfin je přední bezplatný a open-source mediální server — komunitně řízená alternativa k Plexu a Emby bez prémiových úrovní, sledování a závislosti na dodavateli. Streamuje vaši osobní sbírku médií do telefonů, tabletů, počítačů, chytrých televizorů a dedikovaných aplikací na Roku, Android TV, Apple TV a Fire TV s automatickým načítáním metadat a hardwarově akcelerovaným překódováním.
Vlastní hostování Jellyfinu na VPS vám poskytuje nepřetržitý přístup k vaší mediální knihovně odkudkoli na světě, s vyhrazenou šířkou pásma pro souběžné streamy a bez závislosti na vašem domácím internetovém připojení. Vaše média, historie sledování a uživatelské preference zůstávají zcela pod vaší kontrolou bez jakýchkoli poplatků za předplatné.
Hlavní funkce Jellyfin
Hardwarové transkódování
Akcelerace Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC a VA-API umožňuje plynulé překódování v reálném čase pro zařízení, která nemohou nativně přehrávat zdrojový formát.
Živá televize a DVR
Připojte síťové tunery jako HDHomeRun nebo zdroje M3U pro sledování a nahrávání živého vysílání přímo přes rozhraní Jellyfin.
Multiplatformní aplikace
Nativní aplikace pro Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV a Apple TV umožňují jakémukoli domácímu zařízení přístup ke knihovně médií bez prohlížeče.
Víceuživatelské oprávnění
Vytvořte samostatné účty pro členy rodiny s individuálními knihovnami, rodičovskou kontrolou a filtry hodnocení obsahu pro každého uživatele.
SyncPlay relace
Sledujte stejný obsah současně se vzdálenými přáteli nebo rodinou se synchronizovaným přehráváním a sdílenou frontou.
Proč provozovat Jellyfin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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