Implementujte Grafana Pyroscope jedním kliknutím.
Open-source backend pro průběžné profilování, který vám pomůže ladit problémy s CPU, pamětí a latencí až na úroveň jediného řádku kódu.
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Co všechno můžete s produktem Grafana Pyroscope vytvořit
Grafana Pyroscope je open-source databáze pro kontinuální profilování, vytvořená pro ukládání a dotazování profilovacích dat z produkčních aplikací ve velkém měřítku. Na rozdíl od jednorázových profilerů, které spouštíte během incidentů, Pyroscope nepřetržitě přijímá profily ze zdrojů Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF a OpenTelemetry, abyste mohli porovnávat grafy plamenů napříč nasazeními, regiony nebo jakýmkoli vlastním štítkem.
Vlastní hostování Pyroscope na vašem VPS udržuje citlivá profilová data (často obsahující názvy funkcí, cesty k souborům a trasování zásobníku z vašeho kódu) mimo služby třetích stran a zároveň vám umožňuje vyladit uchovávání a úložiště tak, aby odpovídaly vaší pracovní zátěži. Přibalený režim s jedním binárním souborem spouští komponenty distributor, ingester, query a compactor v jednom kontejneru s lokálním úložištěm souborového systému – bez nutnosti Kubernetes, objektového úložiště nebo externích závislostí.
Hlavní funkce Grafana Pyroscope
Nepřetržité profilování
Načítejte profily z běžících služeb nepřetržitě namísto čekání na incident, abyste mohli porovnat libovolné dva časové body na plamenovém grafu.
Vícejazyčná podpora
Nativní SDK pro Go, Javu, Python, Ruby, Node.js, Rust a .NET, plus automatická instrumentace Grafana Alloy a eBPF pro profilování jakéhokoli binárního souboru bez kódu.
Kompatibilní s OpenTelemetry
Přijímat profily prostřednictvím protokolu OpenTelemetry a korelovat je s existujícími trasováními, metrikami a logy bez změny vašeho pipeline kolektoru.
Porovnání Flame Graphů
Porovnejte dva grafy plamenů vedle sebe, abyste okamžitě zjistili, které funkce se zhoršily po nasazení, špatně se škálovaly při zatížení, nebo se zlepšily po opravě.
Filtrace podle štítků
Segmentujte profily podle libovolného štítku – služba, oblast, verze, nájemce nebo vlastní dimenze – k izolaci přesné pracovní zátěže způsobující regresi výkonu.
Jednotné binární úložiště
Ve výchozím nastavení běží jako jeden kontejner s lokálním úložištěm souborového systému, s volitelnými backendy S3, GCS a Azure, když přerostete jeden uzel.
Proč provozovat Grafana Pyroscope u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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