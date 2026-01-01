Implementujte Ubooquity jedním kliknutím.
Vlastní domácí server pro e-knihy a komiksy s čistou webovou čtečkou a OPDS kanálem pro mobilní aplikace.
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Co všechno můžete s produktem Ubooquity vytvořit
Ubooquity je bezplatný, multiplatformní domácí server pro e-knihy, komiksy, časopisy a soubory PDF. Skenuje vaše složky knihovny, generuje procházitelné miniatury a metadata a vše obsluhuje prostřednictvím čisté webové čtečky, která zpracovává formáty EPUB, CBZ, CBR, PDF a další — a navíc OPDS kanál pro mobilní čtecí aplikace, které preferují vlastní uživatelské rozhraní (UI).
Vlastní hostování Ubooquity na VPS udržuje vaši čtecí knihovnu soukromou a vždy dostupnou, s podporou více uživatelů, řízením přístupu na základě rolí a vestavěnou komiksovou čtečkou v prohlížeči, optimalizovanou pro listování stránkami na celou obrazovku na stolních počítačích, tabletech a telefonech.
Hlavní funkce Ubooquity
E-knihy, komiksy a PDF
Jednotná knihovna sdružující e-knihy (EPUB), komiksy (CBZ, CBR) a dokumenty PDF, s čtečkami a prohlížeči vhodnými pro každý z těchto formátů.
Webová čtečka komiksů
Čtečka komiksů na celou obrazovku s otáčením stránek, režimem dvou stránek, přiblížením a záložkami – vytvořená speciálně pro komiksy a mangu.
OPDS kanál pro mobilní aplikace
Koncový bod OPDS kompatibilní se standardy se integruje s čtecími aplikacemi pro iOS a Android, jako jsou Chunky, Marvin, Aldiko a další.
Víceuživatelské řízení přístupu
Uživatelské účty s oprávněními založenými na rolích umožňují domácnostem sdílet knihovnu při zachování seznamů četby, pokroku a přístupu vymezených pro každého člena.
Automatické skenování knihovny
Skener na pozadí detekuje nové soubory, jakmile je přidáte do svazku knihovny, a aktualizuje metadata a miniatury bez ručního zásahu.
Proč provozovat Ubooquity u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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