Implementujte MaxKB s instalací jedním kliknutím.
Open-source RAG platforma pro tvorbu AI agentů znalostní báze z vašich dokumentů a datových zdrojů.
Vyberte si VPS balíček pro MaxKB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MaxKB vytvořit
MaxKB je open-source platforma pro vytváření podnikových agentů znalostní báze s umělou inteligencí, poháněných generováním s rozšířeným vyhledáváním (RAG). Zpracovává soubory PDF, Word, Excel, Markdown a HTML do vektorových vložení a propojuje je s vámi zvoleným LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek nebo lokálním modelem. Vizuální nástroj pro správu pracovních postupů umožňuje týmům nasadit inteligentní agenty pro otázky a odpovědi (Q&A) bez psaní kódu.
Vlastní hostování MaxKB na vašem vlastním VPS udržuje proprietární dokumenty, interakce se zákazníky a obchodní znalosti zcela ve vaší infrastruktuře, eliminuje náklady na cloud za dotaz a zároveň vám dává plnou kontrolu nad výběrem modelu a ochranou dat.
Hlavní funkce MaxKB
Q&A poháněné RAG
Automaticky zpracovává dokumenty do vektorových vnoření pro přesné, zdrojově podložené odpovědi na složité dotazy.
Víceformátový příjem
Importuje PDF, Word, Excel, Markdown, HTML a prostý text – navíc procházení webu pro vytváření znalostních bází z online obsahu.
Flexibilita modelu
Funguje s OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek a lokálně hostovanými modely, takže si můžete vybrat nejvhodnější řešení s ohledem na cenu a soukromí.
Vizuální jádro pracovních postupů
Orchestrovat vícekrokové procesy AI a integrovat agenty do systémů zákaznického servisu nebo HR bez psaní kódu.
Integrace API
Plné REST API a vložené úryvky usnadňují přidání AI agenta na jakýkoli stávající web nebo aplikaci.
Proč provozovat MaxKB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.