Instalace OpenTTD jedním kliknutím.
Open-source multiplayerový herní server pro klasickou hru Transport Tycoon Deluxe, podporující až 255 souběžných hráčů.
Vyberte si VPS balíček pro OpenTTD
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenTTD vytvořit
OpenTTD je bezplatná, open-source reimplementace Transport Tycoon Deluxe, přelomové simulační hry o dopravě. Provozovaný jako dedikovaný multiplayerový server, umožňuje až 255 hráčům současně budovat a soutěžit na silničních, železničních, námořních a leteckých sítích napříč procedurálně generovanými nebo ručně vytvořenými mapami. Desítky let komunitního vývoje přidaly nové typy map, vylepšené AI protivníky a bohatý ekosystém balíčků obsahu NewGRF pro vozidla, průmysl a styly měst.
Vlastní hostování vašeho OpenTTD serveru na VPS vám dává plnou kontrolu nad nastavením hry, mody, přístupem hráčů a viditelností serveru — ať už chcete soukromou hru s přáteli, nebo veřejně uvedený server, který lze objevit prostřednictvím OpenTTD Game Coordinator.
Hlavní funkce OpenTTD
Podpora masivního multiplayeru
Hostujte až 255 souběžných hráčů s vestavěnou podporou pro veřejné, pouze na pozvání a heslem chráněné herní režimy.
Podpora modů NewGRF
Rozšiřte svůj server o komunitou vytvořené balíčky obsahu NewGRF, které přidávají nová vozidla, průmyslová odvětví, typy terénu a vizuální styly.
Zachování herního postupu
Konfigurovatelné intervaly automatického ukládání a trvalý datový svazek chrání postup hry a umožňují snadné vrácení k jakékoli dřívější relaci.
Veřejné zjišťování serverů
Automaticky se registruje u koordinátora hry OpenTTD, aby hráči z celého světa mohli najít a připojit se k vašemu serveru z prohlížeče serverů ve hře.
Oživená klasická hratelnost
Věrná reimplementace Transport Tycoon Deluxe s desetiletími herních vylepšení, novými generátory map a vylepšenými AI protivníky.
Proč provozovat OpenTTD u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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