Implementujte SurrealDB jedním kliknutím.
Multimodelová databáze kombinující dokumentová, grafová, relační, časově-řádková, geoprostorová a vektorová data prostřednictvím jediného dotazovacího jazyka podobného SQL.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SurrealDB vytvořit
SurrealDB je moderní multi-modelová databáze napsaná v Rustu, která sjednocuje dokumentová, grafová, relační, časově řadová, geoprostorová a vektorová data do jediného enginu přístupného prostřednictvím SurrealQL – dotazovacího jazyka podobného SQL, navrženého pro vývojáře, kteří chtějí flexibilitu, aniž by museli spravovat více specializovaných databází. Díky nativní podpoře živých dotazů v reálném čase, oprávnění na úrovni řádků a autentizace, které jsou integrovány přímo v databázi, může SurrealDB sloužit jako databáze i jako backend-as-a-service pro webové a mobilní aplikace.
Vlastní hostování SurrealDB na vašem VPS poskytuje vývojářům a malým týmům výkonnou multi-modelovou databázi bez cen za dotaz, které jsou typické pro SurrealDB Cloud. Architektura s jedním binárním souborem zjednodušuje nasazení a provoz ve srovnání s provozováním samostatných databází pro dokumentové, grafové a časově řadové úlohy.
Hlavní funkce SurrealDB
Víceúčelové datové typy
Ukládejte dokumenty, grafy, relační řádky, časové řady, geoprostorová data a vektory do stejné databáze bez samostatných služeb pro každý model.
Dotazovací jazyk SurrealQL
Dotazovací jazyk podobný SQL s rozšířeními pro průchod grafem, vektorové vyhledávání, geoprostorové operátory a počítaná pole vestavěná do schématu.
Živé dotazy v reálném čase
Přihlaste se k odběru výsledků živých dotazů přes WebSocket pro aktualizace UI v reálném čase bez opakovaného dotazování nebo externí infrastruktury sběrnice událostí.
Zabezpečení na úrovni řádků
Granulární oprávnění zabudovaná do schématu vám umožňují bezpečně vystavit databázi přímo webovým a mobilním klientům bez mezivrstvy API.
Vložená autentizace
Díky vestavěné uživatelské, rozsahové a na JWT založené autentizaci je SurrealDB použitelná jako backend jako služba pro prototypové aplikace.
Více dotazovacích rozhraní
Dotazujte se přes HTTP REST, WebSocket, nativní klientské knihovny pro JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET a PHP – nebo přímo přes SurrealQL CLI.
Proč provozovat SurrealDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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