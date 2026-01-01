Implementujte instalaci yt-dlp Web UI jedním kliknutím.
Webové rozhraní s vlastním hostingem a RPC server pro yt-dlp, který stahuje video a zvuk z více než 1 000 webů.
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Co všechno můžete s produktem yt-dlp Web UI vytvořit
Webové uživatelské rozhraní yt-dlp je vysoce výkonné prohlížečové rozhraní a server JSON-RPC pro populární stahovač yt-dlp. Zpřístupňuje plný výkon yt-dlp prostřednictvím čistého webového rozhraní, takže můžete zařadit stahování do fronty, sledovat průběh v reálném čase, sledovat nadcházející živé přenosy a stahovat videa z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud a stovek dalších podporovaných stránek, aniž byste se museli dotknout příkazového řádku.
Vlastní hostování na vašem VPS vás osvobodí od desktopových instalátorů, rozšíření prohlížeče, která se rozbijí s každou změnou webu, a online stahovačů podporovaných reklamou. Soubory se ukládají přímo na úložiště serveru s šířkou pásma datového centra, server RPC vám umožní skriptovat automatizaci a vestavěný limit fronty chrání sdílené zdroje na zařízení.
Hlavní funkce yt-dlp Web UI
Poháněno yt-dlp
Postaveno na yt-dlp, podporující stahování z YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud a z více než tisíce dalších video a audio stránek.
Fronta v reálném čase
Sledujte každé aktivní a čekající stahování s živým průběhem, ETA a aktualizacemi rychlosti streamovanými přes WebSockets.
Výběr formátu
Vyberte přesné formáty videa a zvuku, extrahujte pouze zvuk, přepište názvy výstupních souborů, nebo předejte bezpečné vlastní argumenty yt-dlp pro každé stažení.
JSON-RPC server
Skriptovatelný koncový bod RPC vám umožňuje spouštět stahování z úloh cron, skriptů nebo klientů třetích stran bez použití uživatelského rozhraní.
Limity souběžnosti
Konfigurovatelná velikost fronty udržuje souběžná stahování pod kontrolou, takže velký seznam skladeb nevyčerpá šířku pásma VPS ani I/O disku.
Tokenová autentizace
Vestavěná JWT autentizace chrání webové uživatelské rozhraní (UI) a koncové body RPC za vygenerovaným uživatelským jménem a heslem.
Proč provozovat yt-dlp Web UI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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