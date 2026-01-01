Implementujte Password Pusher jedním kliknutím.
Open-source služba pro sdílení hesel, souborů a odkazů prostřednictvím samozničitelných URL, které vyprší podle počtu zhlédnutí nebo času.
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Co všechno můžete s produktem Password Pusher vytvořit
Password Pusher je open-source aplikace, která nahrazuje nebezpečný zvyk posílání přihlašovacích údajů e-mailem nebo zprávami v prostém textu. Namísto přímého odeslání tajemství vygenerujete jednorázovou URL adresu, která doručí data jednou a poté se sama smaže na základě počtu zhlédnutí, uplynulého času nebo obojího. Podporovány jsou hesla, soubory, URL adresy a QR kódy a každé odeslání může vyžadovat dodatečnou přístupovou frázi, než bude odhaleno.
Vlastní hostování Password Pusheru na vašem vlastním VPS udržuje každé tajemství uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte — žádná třetí strana SaaS nečte, nezaznamenává ani neuchovává vaše sdílené přihlašovací údaje a kompletní auditní záznam zůstává na vašem serveru spolu s daty.
Hlavní funkce Password Pusher
Mizející odkazy
Jednorázové URL adresy vyprší po nastaveném počtu zhlédnutí nebo časovém okně, takže tajemství nelze znovu přečíst ani vyzradit z doručených zpráv.
Ochrana přístupové fráze
Přidejte samostatnou přístupovou frázi k odkazu, takže samotná zachycená URL adresa nestačí k odhalení tajemství.
Soubory a QR kódy
Odesílejte hesla, soubory, URL adresy a QR kódy prostřednictvím stejného auditovaného doručovacího toku s politikami vypršení platnosti pro jednotlivé typy.
Úplné protokolování auditu
Sledování vytvoření, načtení a identity diváka pro každé odeslání, s volitelnými účty a dvoufaktorovým ověřováním pro řídicí panel.
Přizpůsobený branding
Přizpůsobte si UI vlastním titulkem, sloganem, motivem a zápatím pro interní týmy nebo pro zákaznické nasazení.
JSON API
Integrujte sdílení hesel do skriptů, CI pipeline nebo interních nástrojů prostřednictvím dokumentovaného JSON API v2.
Proč provozovat Password Pusher u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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