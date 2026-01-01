Implementujte Harness v jednoklikové instalaci.
Komplexní vývojářská platforma kombinující Git hosting, CI/CD pipeline a cloudová vývojová prostředí v jednom nástroji.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Harness vytvořit
Harness Open Source je komplexní DevOps platforma, která sjednocuje správu zdrojového kódu, automatizované CI/CD pipeline, hostovaná vývojová prostředí (Gitspaces) a registry artefaktů do jediného řešení. Jako evoluce Drone CI přesahuje rámec kontinuální integrace a poskytuje kompletní platformu pro doručování softwaru pod licencí Apache 2.0.
Vlastní hostování Harness na vašem VPS vám poskytuje neomezené minuty sestavení, úložiště artefaktů a členy týmu za pevnou cenu, s úplným vlastnictvím zdrojového kódu a dat pipeline. Žádné omezování, žádné ceny za uživatele a žádná závislost na dodavateli — jen plnohodnotná DevOps platforma běžící na hardwaru, který ovládáte.
Hlavní funkce Harness
Integrovaný SCM
Hostujte Git repozitáře s kompletními pracovními postupy pro commity, větve, slučování a pull requesty, spolu s kontrolou kódu, ochranou větví a skenováním tajemství.
Produkční CI/CD
Vytvářejte, testujte a nasazujte jakýkoli jazyk nebo framework s kontejnerizovanými kroky pipeline, stovkami opakovaně použitelných šablon a migrací na jedno kliknutí z GitHub Actions, GitLab CI a CircleCI.
Gitspaces Vývojová prostředí
Poskytněte vývojářům okamžitě připravená, předkonfigurovaná cloudová vývojová prostředí přístupná z VS Code, JetBrains nebo prohlížeče – čímž se zcela eliminuje čas na nastavení.
Registr artefaktů
Ukládání a proxyování obrazů Docker, grafů Helm a vlastních balíčků ve vestavěném registru s upstreamovou mezipamětí pro urychlení sestavení a snížení externích závislostí.
Bezpečnostní skenování
Automaticky detekujte tajemství a zranitelnosti v kódu a závislostech, než se dostanou do produkce, vynucováním bran kvality jako součást každého spuštění pipeline.
Proč provozovat Harness u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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