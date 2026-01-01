Nasaďte RomM s instalací na jedno kliknutí.
Samostatně hostovaný správce ROM, který organizuje sbírky retro her s metadaty, obaly her a hraním v prohlížeči.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RomM vytvořit
RomM je komplexní platforma pro správu ROM s vlastním hostingem, která přeměňuje roztroušené herní soubory na organizovanou, prohledávatelnou knihovnu. Automaticky obohacuje vaši sbírku o obaly, snímky obrazovky a popisy z IGDB a MobyGames, podporující stovky platforem od arkádových klasik po moderní konzole.
Vlastní hostování RomM znamená, že vaše herní sbírka zůstává na vaší vlastní infrastruktuře – žádné obavy z podmínek cloudového úložiště, žádné omezování šířky pásma a žádné měsíční poplatky. Vy kontrolujete, kdo má přístup, a vaše knihovna roste bez omezení, jak přidáváte nové platformy nebo dokončujete sady sbírek.
Hlavní funkce RomM
Automatická metadata
Načítá obaly her, snímky obrazovky a popisy z IGDB a MobyGames, čímž eliminuje hodiny ručního katalogizování pro velké sbírky.
Hraní v prohlížeči
Hrajte hry přímo v prohlížeči prostřednictvím EmulatorJS a RuffleRS bez instalace emulátorů na každé zařízení.
Multiplatformní podpora
Uspořádá sbírky pokrývající NES, SNES, PlayStation, arkády a stovky dalších platforem pod jedním jednotným rozhraním.
Uživatelská oprávnění
Granulární řízení přístupu vám umožňuje sdílet vaši knihovnu s rodinou nebo přáteli při zachování omezených administrativních funkcí.
Seskupení vícesouborových her
Automaticky detekuje a seskupuje vícediskové tituly, regionální varianty a revize, takže každá hra se zobrazí jako jedna položka.
Proč provozovat RomM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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