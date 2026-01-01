Nasaďte Drizzle Gateway s instalací jedním kliknutím.
Samoobslužné studio pro správu databází, postavené na ekosystému Drizzle ORM, s vizuálním vytvářením dotazů a podporou více databází.
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Co všechno můžete s produktem Drizzle Gateway vytvořit
Drizzle Gateway je vylepšená, self-hostovaná verze Drizzle Studio, která poskytuje vývojářům a správcům databází komplexní webové rozhraní pro správu jejich databází. Postaveno na ekosystému Drizzle ORM, nabízí pokročilou tvorbu dotazů, vizualizaci schématu v reálném čase a správu migrací v jediném nástroji přístupném z jakéhokoli prohlížeče.
Aplikace podporuje více souběžných databázových připojení, čímž se stává centralizovaným centrem pro týmy pracující napříč vývojovými, stagingovými a produkčními prostředími. Ochrana hlavním heslem zabezpečuje přístup, zatímco trvalé úložiště uchovává všechny konfigurace připojení a uložené dotazy nedotčené i po restartu. Self-hosting zajišťuje, že citlivé databázové přihlašovací údaje nikdy neopustí vaši infrastrukturu.
Hlavní funkce Drizzle Gateway
Vizuální tvůrce dotazů
Vytvářejte a spouštějte databázové dotazy prostřednictvím intuitivního rozhraní s typovou bezpečností – pro běžné operace není nutné psát přímé SQL.
Vizualizace schématu
Zobrazte si strukturu a vztahy své databáze na vizuálním diagramu v reálném čase, který se aktualizuje s každou změnou schématu.
Vícedatabázová připojení
Spravujte připojení k několika databázím současně, přepínáním mezi prostředími bez opuštění rozhraní.
Správa migrace
Generujte, prohlížejte a aplikujte migrace schématu přímo z UI, čímž udržujete vývoj své databáze organizovaný a auditovatelný.
Ochrana hlavního hesla
Zabezpečuje přístup ke všem databázovým připojením za jedním hlavním heslem a uchovává přihlašovací údaje v bezpečí na vašem VPS.
Proč provozovat Drizzle Gateway u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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