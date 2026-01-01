Nasaďte Locust pomocí jednoklikové instalace.
Programovatelný Python framework pro zátěžové testování pro simulaci souběžných uživatelů s webovým panelem v reálném čase.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Locust vytvořit
Locust je open-source nástroj pro zátěžové testování založený na Pythonu, který umožňuje technickým týmům definovat chování uživatelů v čistém kódu Pythonu a přehrávat miliony souběžných požadavků proti jakémukoli cíli HTTP nebo vlastnímu protokolu. Na rozdíl od nástrojů primárně založených na GUI jsou scénáře Locust skripty řízené verzemi, díky čemuž se testy snadno revidují, parametrizují a integrují do CI/CD pipeline.
Vestavěné webové uživatelské rozhraní (UI) zobrazuje živou propustnost, percentily doby odezvy a chybovost během běhu testů a umožňuje vám zvyšovat nebo snižovat počet uživatelů v reálném čase bez restartování. Vlastní hostování Locustu na vašem VPS udržuje testovací provoz a přihlašovací údaje mimo infrastrukturu SaaS třetích stran a umožňuje vám umístit generátor zátěže blízko cílového systému, abyste minimalizovali umělou síťovou latenci.
Hlavní funkce Locust
Python Locustfiles
Pište testovací scénáře jako běžné třídy Pythonu s plným přístupem ke standardní knihovně a balíčkům třetích stran, což umožňuje správu verzí a integraci CI.
Živý webový řídicí panel
Sledujte požadavky za sekundu, percentily doby odezvy a míry selhání živě ve vašem prohlížeči a upravujte počty souběžných uživatelů, aniž byste zastavili test.
Distribuované generování zatížení
Přidejte pracovní uzly pro koordinaci zátěže z více strojů, které umožňují škálování na miliony souběžných uživatelů s agregovanými statistikami shromažďovanými centrálně.
Podpora jakéhokoli protokolu
Testujte REST API, WebSockets, gRPC a vlastní protokoly TCP rozšířením základní třídy User pomocí libovolné knihovny Pythonu.
Bezhlavý CI režim
Spouštějte testy neinteraktivně s konfigurovatelnými prahovými hodnotami úspěšnosti/selhání pro míru selhání a latenci, abyste automaticky řídili nasazení ve vašem pipeline.
Proč provozovat Locust u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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