Nasaďte autobrr jedním kliknutím.
Moderní nástroj pro automatizaci stahování, který v reálném čase monitoruje IRC kanály indexerů, aby zachytil torrenty v okamžiku jejich oznámení.
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Co všechno můžete s produktem autobrr vytvořit
autobrr je platforma pro automatizaci stahování nové generace pro torrenty a usenet, která sjednocuje funkcionalitu nástrojů jako autodl-irssi, trackarr a flexget do jediného moderního řešení. Připojuje se k IRC kanálům indexerů, kde jsou nová vydání oznamována okamžitě po jejich nahrání, aplikuje vaše pravidla filtru a přeposílá odpovídající torrent soubory do vašeho zvoleného stahovacího klienta – vše v reálném čase, bez prodlev při dotazování.
Vlastní hostování autobrr na VPS zajišťuje nepřetržité monitorování IRC kanálů s trvalými připojeními, které domácí počítač s dynamickou IP adresou nebo plánovanými odstávkami nemůže spolehlivě udržovat. Nepřetržitý provoz na dedikované infrastruktuře znamená, že vaše automatizace nikdy nezmešká freeleech okno, vydání s omezeným počtem seederů nebo časově citlivou příležitost pro poměr na soukromých trackerech.
Hlavní funkce autobrr
Monitorování IRC v reálném čase
Trvalá připojení k oznamovacím kanálům IRC indexerů detekují nová vydání okamžikem jejich nahrání, dříve než by je zaznamenaly RSS kanály nebo dotazování API.
Pokročilá filtrační pravidla
Vytvářejte komplexní filtry založené na velikosti, kategorii, nahrávači, vydavatelské skupině, rozlišení a vlastních vzorech regulárních výrazů, abyste získali přesně to, co chcete, a nic jiného.
Víceklientní podpora
Odesílejte stažené torrenty přímo do qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, nebo do sledovaných složek — automaticky směrujte různé filtry k různým klientům.
integrace arr
Nativní integrace s Radarr, Sonarr, Lidarr a Whisparr umožňuje autobrr zkontrolovat, zda je vydání skutečně požadováno před stažením, čímž se eliminuje plýtvání šířkou pásma.
Statistiky a historie
Sledujte počty stažení, filtrujte míru zásahů a získejte historii prostřednictvím webového rozhraní, abyste mohli vyladit svá pravidla a porozumět výkonu vaší automatizace v průběhu času.
Proč provozovat autobrr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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