Sleva až 69 % na Damselfly

Nasaďte Damselfly s instalací na jedno kliknutí.

Správa fotografií na serveru s rozpoznáváním obličejů na zařízení, detekcí objektů a fulltextovým vyhledáváním metadat.

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VPS spravovaný pomocí AI
202,99  Kč /měs.
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Nasaďte Damselfly s instalací na jedno kliknutí.

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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Damselfly vytvořit

Damselfly je serverová aplikace pro správu fotografií, vytvořená pro velmi rozsáhlé knihovny. Indexuje složku s obrázky nejvyšší úrovně, vytváří miniatury na pozadí a umožňuje vám vyhledávat napříč klíčovými slovy IPTC, názvy složek, metadaty EXIF, obličeji a detekovanými objekty prostřednictvím rychlého uživatelského rozhraní Blazor WebAssembly. Rozpoznávání obličejů a detekce objektů probíhá lokálně a offline, bez závislosti na SaaS.

Vlastní hostování Damselfly na vašem vlastním VPS udržuje metadata fotografií, vektory obličejů a strukturu knihovny uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, spíše než u veřejné fotografické služby. Platforma zpracovává více než 500 000 katalogů obrázků s vyhledáváním v řádu milisekund, podporuje víceuživatelské účty s oprávněními založenými na rolích a páruje se s desktopovým klientem Damselfly pro pracovní postupy úprav se synchronizací do notebooku.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Damselfly

Lokální rozpoznávání obličeje

Spouští detekci a rozpoznávání obličejů zcela na serveru bez závislosti na API třetích stran, seskupuje fotografie podle rozpoznaných osob pro pracovní postupy procházení podle osob.

Detekce objektů

Identifikuje objekty, scény a barvy obrázků ve vaší knihovně, takže vyhledávání „psa“ nebo „pláže“ vrátí odpovídající fotografie i bez ručního označování.

IPTC označování klíčovými slovy

Rychlé nedestruktivní aktualizace klíčových slov EXIF/IPTC pomocí ExifTool – soubory JPEG nejsou znovu kódovány, když se změní tagy, čímž se zachová původní kvalita.

Fulltextové vyhledávání metadat

Bleskové vyhledávání napříč stovkami tisíc obrázků podle značky, složky, názvu souboru, fotoaparátu, objektivu, rozsahu dat, orientace a dalších kritérií.

Nákupní košík

Ukládejte obrázky z výsledků vyhledávání do trvalého košíku, poté je stáhněte, exportujte s vodoznaky nebo synchronizujte s počítačem pomocí klienta Damselfly.

Proč provozovat Damselfly u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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