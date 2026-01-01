Nasaďte Damselfly s instalací na jedno kliknutí.
Správa fotografií na serveru s rozpoznáváním obličejů na zařízení, detekcí objektů a fulltextovým vyhledáváním metadat.
Vyberte si VPS balíček pro Damselfly
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Damselfly vytvořit
Damselfly je serverová aplikace pro správu fotografií, vytvořená pro velmi rozsáhlé knihovny. Indexuje složku s obrázky nejvyšší úrovně, vytváří miniatury na pozadí a umožňuje vám vyhledávat napříč klíčovými slovy IPTC, názvy složek, metadaty EXIF, obličeji a detekovanými objekty prostřednictvím rychlého uživatelského rozhraní Blazor WebAssembly. Rozpoznávání obličejů a detekce objektů probíhá lokálně a offline, bez závislosti na SaaS.
Vlastní hostování Damselfly na vašem vlastním VPS udržuje metadata fotografií, vektory obličejů a strukturu knihovny uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, spíše než u veřejné fotografické služby. Platforma zpracovává více než 500 000 katalogů obrázků s vyhledáváním v řádu milisekund, podporuje víceuživatelské účty s oprávněními založenými na rolích a páruje se s desktopovým klientem Damselfly pro pracovní postupy úprav se synchronizací do notebooku.
Hlavní funkce Damselfly
Lokální rozpoznávání obličeje
Spouští detekci a rozpoznávání obličejů zcela na serveru bez závislosti na API třetích stran, seskupuje fotografie podle rozpoznaných osob pro pracovní postupy procházení podle osob.
Detekce objektů
Identifikuje objekty, scény a barvy obrázků ve vaší knihovně, takže vyhledávání „psa“ nebo „pláže“ vrátí odpovídající fotografie i bez ručního označování.
IPTC označování klíčovými slovy
Rychlé nedestruktivní aktualizace klíčových slov EXIF/IPTC pomocí ExifTool – soubory JPEG nejsou znovu kódovány, když se změní tagy, čímž se zachová původní kvalita.
Fulltextové vyhledávání metadat
Bleskové vyhledávání napříč stovkami tisíc obrázků podle značky, složky, názvu souboru, fotoaparátu, objektivu, rozsahu dat, orientace a dalších kritérií.
Nákupní košík
Ukládejte obrázky z výsledků vyhledávání do trvalého košíku, poté je stáhněte, exportujte s vodoznaky nebo synchronizujte s počítačem pomocí klienta Damselfly.
Proč provozovat Damselfly u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.