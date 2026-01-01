Implementujte Budibase instalací na jedno kliknutí.
Open-source low-code platforma pro vytváření interních podnikových aplikací, administračních panelů a automatizovaných pracovních postupů bez rozsáhlého kódování.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Budibase vytvořit
Budibase je open-source low-code platforma, která týmům umožňuje vytvářet interní nástroje, dashboardy a automatizované pracovní postupy prostřednictvím vizuálního nástroje pro tvorbu metodou drag-and-drop. Připojuje se k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API a k vlastní vestavěné databázi, čímž přeměňuje datové zdroje na funkční aplikace během hodin namísto týdnů.
Vlastní hostování Budibase na vašem vlastním VPS udržuje kritická obchodní data a aplikační logiku ve vaší infrastruktuře, čímž splňuje požadavky na suverenitu dat a dodržování předpisů, které cloudové low-code nástroje nemohou splnit. Celý stack — aplikační služba, worker, CouchDB, Redis a MinIO — běží v jediném nasazení bez externích závislostí.
Hlavní funkce Budibase
Vizuální tvůrce aplikací
Přetahujte komponenty — tabulky, formuláře, grafy a tlačítka — na plátno a vytvářejte funkční obchodní aplikace bez psaní front-end kódu.
Vícezdrojová datová připojení
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API a vestavěné databázi CouchDB, aby aplikace mohly číst a zapisovat z vašich stávajících zdrojů dat.
Automatizace pracovního postupu
Definujte automatizované procesy pomocí spouštěčů, podmínek a akcí pro nahrazení ručních kroků ve schvalovacích procesech, oznámeních a datových operacích.
Řízení přístupu na základě rolí
Přiřaďte role uživatelům na úrovni aplikace, aby každý člen týmu viděl pouze data a akce odpovídající jeho odpovědnostem.
Vlastní JavaScript logika
Přejděte na JavaScript, pokud vizuální vazby nestačí, což vývojářům dává precizní kontrolu nad transformacemi dat a podmíněným chováním.
Proč provozovat Budibase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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