Nasaďte Homer s instalací jedním kliknutím.
Velmi jednoduchý statický dashboard pro uspořádání všech vašich služeb hostovaných u vás do jedné krásné domovské stránky.
Vyberte si VPS balíček pro Homer
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Homer vytvořit
Homer je lehký, open-source dashboard, který promění vaši sbírku self-hostovaných služeb v přehlednou, organizovanou domovskou stránku. Konfigurovaný výhradně prostřednictvím jediného souboru YAML, nevyžaduje žádnou databázi ani backend — stačí jen pár řádků k vytvoření vyladěného portálu pro každou aplikaci na vašem serveru. Změny v konfiguračním souboru se projeví okamžitě po obnovení stránky, takže správa vašeho dashboardu je bez námahy.
Self-hosting Homeru na vašem vlastním VPS znamená, že váš dashboard zůstane soukromý, načítá se okamžitě ze statických souborů a lze jej přizpůsobit bez omezení. Díky podpoře PWA se nainstaluje na mobilní zařízení jako nativní aplikace, což vám a vašemu týmu poskytne rychlý přístup ke všem vašim službám odkudkoli.
Hlavní funkce Homer
YAML konfigurace
Definujte svůj celý dashboard v jediném souboru config.yml – bez databáze, bez backendu a bez nutnosti restartů pro zobrazení změn.
Chytré servisní karty
Zobrazte indikátory živého stavu pro vaše služby, které na první pohled ukazují, zda jsou dostupné přímo z ovládacího panelu.
Fuzzy vyhledávání
Rychle najděte jakoukoli službu nebo odkaz s vestavěným fuzzy vyhledáváním a klávesovými zkratkami pro rychlou navigaci ovládanou klávesnicí.
PWA Podpora
Nainstalujte Homer jako progresivní webovou aplikaci na jakékoli zařízení pro okamžitý přístup bez záložek k svým vlastním hostovaným službám.
Přizpůsobení tématu
Vyberte si z komunitních motivů, jako je Catppuccin a Dracula, nebo si napište vlastní přepsání CSS, aby odpovídalo jakémukoli stylu.
Proč provozovat Homer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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