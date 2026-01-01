Implementujte Logseq jedním kliknutím.
Znalostní báze a outliner s vlastním hostingem a prioritou soukromí, fungující jako rychlá statická webová aplikace, s poznámkami uloženými ve vaší lokální složce, kterou ovládá prohlížeč.
Vyberte si VPS balíček pro Logseq
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Logseq vytvořit
Logseq je open-source platforma pro správu znalostí a strukturování poznámek s důrazem na soukromí — poznámky založené na blocích, obousměrné odkazy, denní deníky, vztahy mezi poznámkami v grafovém stylu a dotazovatelná znalostní báze, vše zapsané v souborech Markdown nebo Org-mode na disku. Webová aplikace Logseq je statická SPA, která běží zcela ve vašem prohlížeči; tato šablona ji hostuje sama, takže JavaScript, který pohání vaše poznámky, pochází z infrastruktury, kterou ovládáte, namísto třetí strany.
Poznámky jsou uloženy lokálně ve vašem prohlížeči prostřednictvím File System Access API, což znamená, že se data nikdy nedotknou serveru hostujícího SPA — ideální pro pracovní postupy „Důvěřuji svému vlastnímu CDN“, kde uživatel chce uživatelské rozhraní Logseq, ale nechce záviset na logseq.com ani na žádném poskytovateli cloudové synchronizace. Spárujte nasazení s desktopovou aplikací Logseq, synchronizací git nebo synchronizací složek iCloud/OneDrive pro přístup ke stejným souborům poznámek napříč zařízeními.
Hlavní funkce Logseq
Bloková osnova
Každý řádek je přetahovatelný blok s obousměrnými odkazy, vloženými prvky a referencemi – ideální pro nelineární myslitele a pracovní postupy PKM.
Markdown a Org-mode
Poznámky jsou obyčejné soubory Markdown nebo Org-mode uložené na disku, takže zůstanou editovatelné v jakémkoli textovém editoru a přežijí jakýkoli budoucí konec životnosti Logseq.
Denní zápisník
Denní stránky poznámek vytvářejí záznam proudu myšlenek, který v průběhu času odhaluje vzorce a bez námahy odkazuje na tematické stránky.
Grafické zobrazení
Vizualizujte vztahy mezi poznámkami jako interaktivní graf, což usnadňuje objevování skrytých souvislostí v rostoucí znalostní bázi.
Dotazy a šablony
Spouštějte Datalog dotazy proti své znalostní bázi a vytvářejte opakovaně použitelné šablony pro poznámky ze schůzek, knihy, projekty a opakující se pracovní postupy.
Design s důrazem na soukromí
Webová aplikace funguje zcela na straně klienta; poznámky jsou uloženy v lokální složce ovládané prohlížečem a nikdy neopustí vaše zařízení, pokud se nepřihlásíte k synchronizaci git nebo jiné synchronizační vrstvě.
Proč provozovat Logseq u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.