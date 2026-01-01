Implementujte ByteStash instalací jedním kliknutím.
Samoobslužný správce úryvků kódu se zvýrazňováním syntaxe, fulltextovým vyhledáváním a volitelným SSO pro vývojáře a týmy.
Vyberte si VPS balíček pro ByteStash
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ByteStash vytvořit
ByteStash je samoobslužná webová aplikace pro ukládání, organizování a sdílení úryvků kódu v jediné prohledávatelné knihovně. Podporuje desítky programovacích jazyků s plným zvýrazněním syntaxe, umožňuje vám filtrovat podle jazyka nebo klíčového slova, připínat oblíbené pro rychlý přístup a sdílet úryvky veřejně, aniž by příjemci potřebovali účty.
Na rozdíl od cloudových nástrojů pro úryvky kódu, ByteStash běží zcela na vaší vlastní infrastruktuře s lehkou databází SQLite — nejsou vyžadovány žádné externí služby. Dodává se s plným REST API s dokumentací Swagger a volitelnou integrací OpenID Connect, díky čemuž je stejně vhodný pro samostatné vývojáře a týmy používající centralizovanou správu identit.
Hlavní funkce ByteStash
Zvýrazňování syntaxe
Podporuje desítky programovacích jazyků, takže každý úryvek je vykreslen s přesným a čitelným zvýrazněním syntaxe.
Plnotextové vyhledávání
Vyhledávejte a filtrujte celou svou knihovnu úryvků podle jazyka, klíčového slova nebo značky, abyste našli přesně to, co potřebujete během několika sekund.
Veřejné sdílení
Sdílejte jednotlivé úryvky nebo kolekce prostřednictvím veřejných odkazů – příjemci nepotřebují účet k jejich zobrazení.
Přístup k REST API
Plné CRUD API s vestavěnou dokumentací Swagger umožňuje integrovat načítání úryvků do skriptů, editorů nebo CI pipeline.
Integrace SSO
Připojte libovolného poskytovatele OpenID Connect, abyste povolili jednotné přihlášení pro týmy, které již používají centralizovanou správu identit.
Proč provozovat ByteStash u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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