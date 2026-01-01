Implementujte ServerStatus pomocí instalace jedním kliknutím.
Lehký víceserverový monitorovací panel, který shromažďuje metriky v reálném čase ze všech vašich serverů v jednom zobrazení.
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Co všechno můžete s produktem ServerStatus vytvořit
ServerStatus je open-source monitorovací systém pro více serverů, který shromažďuje metriky CPU, paměti, disku a sítě z libovolného počtu vzdálených strojů a prezentuje je na jediném webovém panelu v reálném čase. Každý monitorovaný server spouští odlehčeného klientského agenta, který se hlásí zpět centrálnímu serveru ServerStatus, což usnadňuje získání jednotného pohledu na celou vaši infrastrukturu, aniž byste museli nasazovat náročný observační stack.
Vlastní hostování ServerStatus na vašem VPS udržuje všechny metriky infrastruktury soukromé a pod vaší kontrolou. Webový panel se aktualizuje živě a nevyžaduje žádnou databázi, žádnou složitou konfigurační pipeline a žádné externí závislosti — pouze jeden kontejner a konfigurační soubor s výpisem vašich serverů.
Hlavní funkce ServerStatus
Víceserverová agregace
Shromažďujte a zobrazujte metriky z neomezeného počtu vzdálených serverů na jednom centralizovaném panelu bez samostatných instalací pro jednotlivé servery.
Řídicí panel v reálném čase
Webové UI s živou aktualizací zobrazuje na první pohled zatížení CPU, využití paměti, místo na disku a propustnost sítě pro každý monitorovaný hostitel.
Lehké klientské agenty
Vzdálené servery spouštějí minimálního klienta Pythonu nebo shellu, který hlásí metriky přes jednoduché připojení TCP s téměř nulovou režijní zátěží zdrojů.
Upozornění Watchdog
Definujte pravidla upozornění založená na výrazech pro podmínky CPU, paměti a sítě a odesílejte oznámení prostřednictvím konfigurovatelných webhook callbacků.
Monitorování webu a SSL
Monitorujte koncové body HTTP/HTTPS a vypršení platnosti SSL certifikátů současně s metrikami serveru na stejném panelu.
Proč provozovat ServerStatus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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