Nasaďte MapStore jedním kliknutím.
Open-source WebGIS framework pro vytváření interaktivních map, dashboardů a 3D geopříběhů z jakéhokoli zdroje dat.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MapStore vytvořit
MapStore je open-source WebGIS produkt vyvinutý společností GeoSolutions, který týmům umožňuje vytvářet, ukládat a sdílet interaktivní mapy, dashboardy a pohlcující geopříběhy v prohlížeči. Podporuje celou sadu standardů OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) a nativně se integruje s GeoServerem, MapServerem, službami ArcGIS REST a jakýmkoli geoprostorovým backendem kompatibilním se standardy.
MapStore, postavený na OpenLayers, Leaflet a CesiumJS, sjednocuje 2D a 3D prohlížeče, bohatou tabulku atributů, widgety pro grafy a správce kontextu pro přizpůsobení mapových aplikací různým uživatelským skupinám. Vlastní hosting na dedikovaném VPS udržuje proprietární vrstvy, podkladové mapy a analytiku pod vaší kontrolou a zároveň se vyhýbá cenám za uživatele u hostovaných GIS platforem.
Hlavní funkce MapStore
Mapy a dashboardy
Vytvářejte interaktivní 2D mapy a datové panely s grafy, čítači a textovými widgety, které se aktualizují z živých vrstev WMS, WFS a WPS.
3D GeoPříběhy
Vytvářejte narativní geopříběhy s 3D scénami poháněnými CesiumJS, animacemi přeletů a vloženými médii pro komunikaci prostorových dat s publikem, které není z oblasti GIS.
Standardy OGC
Nativní podpora pro WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW a 3D Tiles propojuje MapStore s GeoServerem, MapServerem a jakoukoli kompatibilní geoprostorovou službou.
Správce kontextu
Konfigurujte kontexty aplikací, které zpřístupňují přizpůsobené panely nástrojů, pluginy a vrstvy konkrétním uživatelským skupinám, aniž byste museli rozdělovat kódovou základnu.
Katalogová integrace
Vyhledávejte a importujte vrstvy z katalogů CSW, WMS, WMTS, TMS a ArcGIS REST přímo uvnitř kompozitoru map, což urychluje objevování dat.
Tabulka atributů
Dotazujte se, filtrujte a upravujte atributy vektorových prvků pomocí tabulky ve stylu tabulkového procesoru, která se synchronizuje v reálném čase se symbolikou mapy a výběry.
Proč provozovat MapStore u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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