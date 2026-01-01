Implementujte NSQ jedním kliknutím.
Realtimová distribuovaná platforma pro zasílání zpráv navržená pro odolnost vůči chybám a streamování s vysokou propustností ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem NSQ vytvořit
NSQ je distribuovaná platforma pro zasílání zpráv v reálném čase, původně vytvořená v Bitly pro zpracování miliard zpráv denně. Na rozdíl od tradičních brokerů běží NSQ jako decentralizovaný cluster malých démonů – neexistuje žádné jediné úzké hrdlo brokera, žádný hlavní uzel a žádný sdílený stav – takže producenti a spotřebitelé mohou horizontálně škálovat bez rekonfigurace.
Vlastní hostování NSQ na vašem vlastním VPS udržuje velkoobjemové datové proudy událostí, telemetrii a pipeline asynchronních úloh uvnitř vaší infrastruktury bez poplatků za zprávu a bez omezování spravovanými službami. Přibalená webová administrace poskytuje přehled v reálném čase o tématech, kanálech a rychlostech zpráv, zatímco služba zjišťování lookupd eliminuje potřebu pevně zakódovaných adres brokerů napříč vaší flotilou.
Hlavní funkce NSQ
Decentralizovaná topologie
Provozujte daemony nsqd spolu s producenty a používejte nsqlookupd pro zjišťování – žádný jediný bod selhání a žádný centrální broker, který by omezoval propustnost.
Doručení alespoň jednou
Trvalé fronty zpráv s přetečením na disk zaručují, že zprávy přežijí výpadky spotřebitelů a nárazový provoz, aniž by došlo ke ztrátě událostí.
Rozšíření kanálu
Témata vysílaná do více nezávislých kanálů, umožňující různým skupinám spotřebitelů zpracovávat stejný proud událostí paralelně bez koordinace.
Administrační UI v reálném čase
Webové rozhraní nsqadmin zobrazuje aktuální rychlost zpráv, hloubku na kanál a statistiky pro jednotlivé uzly, abyste mohli řešit problémy se streamy bez nástrojů příkazového řádku.
Klienti HTTP a TCP
Nativní klientské knihovny v Go, Pythonu, Javě, Node.js a dalších, plus jednoduché HTTP API pro publikování — integrujte z jakéhokoli jazyka bez vlastního protokolu.
Proč provozovat NSQ u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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