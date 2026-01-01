Implementujte Crucix jedním kliknutím.
Zpravodajská platforma OSINT agregující 27 globálních datových zdrojů v reálném čase do jednotného 3D panelu.
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Co všechno můžete s produktem Crucix vytvořit
Crucix je platforma OSINT (Open Source Intelligence), která konsoliduje data z 27 veřejných zdrojů — včetně satelitních snímků NASA FIRMS, námořního sledování AIS, dat o konfliktech ACLED, ekonomických ukazatelů FRED a zdrojů sociálního sentimentu — do jediného dashboardu v reálném čase, který obsahuje 3D glóbus poháněný WebGL. Data se automaticky aktualizují každých 15 minut, což vám poskytuje nepřetržité situační povědomí bez ručního zásahu.
Platforma doručuje víceúrovňová upozornění (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) přes Telegram a Discord, obchodní nápady generované LLM a obousměrné příkazy botů pro brífinky na vyžádání. Vlastní hostování Crucixu na vašem VPS udržuje všechny API klíče a archivy zpravodajských informací na vaší vlastní infrastruktuře, zajišťuje nepřerušovaný sběr dat a dává vám plnou kontrolu nad uchováváním a přístupem.
Hlavní funkce Crucix
27 OSINT zdrojů
Agreguje satelitní, námořní, letecká data, data o konfliktech, ekonomická data a data o společenském sentimentu paralelně, s plynulým snižováním funkčnosti v případě nedostupnosti jakéhokoli zdroje.
Vizualizace 3D glóbusu
Glóbus s podporou WebGL geograficky překrývá události, což usnadňuje na první pohled korelovat incidenty napříč regiony.
Víceúrovňový výstražný systém
Zasílá FLASH, PRIORITNÍ a BĚŽNÁ upozornění prostřednictvím Telegramu a Discordu, aby se k vám kritický vývoj dostal okamžitě.
Analýza inteligence LLM
Integruje se s Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini a dalšími poskytovateli pro generování obchodních nápadů a inteligentních souhrnů signálů ze shromážděných dat.
Obousměrné příkazy bota
Vyžádejte si kontroly stavu na vyžádání, spusťte ruční skenování a dostávejte zprávy přímo prostřednictvím příkazů bota Telegramu nebo Discordu.
Proč provozovat Crucix u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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