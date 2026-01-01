Sleva až 69 % na Crucix

Implementujte Crucix jedním kliknutím.

Zpravodajská platforma OSINT agregující 27 globálních datových zdrojů v reálném čase do jednotného 3D panelu.

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139,99  Kč /měs.
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Implementujte Crucix jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Crucix vytvořit

Crucix je platforma OSINT (Open Source Intelligence), která konsoliduje data z 27 veřejných zdrojů — včetně satelitních snímků NASA FIRMS, námořního sledování AIS, dat o konfliktech ACLED, ekonomických ukazatelů FRED a zdrojů sociálního sentimentu — do jediného dashboardu v reálném čase, který obsahuje 3D glóbus poháněný WebGL. Data se automaticky aktualizují každých 15 minut, což vám poskytuje nepřetržité situační povědomí bez ručního zásahu.

Platforma doručuje víceúrovňová upozornění (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) přes Telegram a Discord, obchodní nápady generované LLM a obousměrné příkazy botů pro brífinky na vyžádání. Vlastní hostování Crucixu na vašem VPS udržuje všechny API klíče a archivy zpravodajských informací na vaší vlastní infrastruktuře, zajišťuje nepřerušovaný sběr dat a dává vám plnou kontrolu nad uchováváním a přístupem.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Crucix

27 OSINT zdrojů

Agreguje satelitní, námořní, letecká data, data o konfliktech, ekonomická data a data o společenském sentimentu paralelně, s plynulým snižováním funkčnosti v případě nedostupnosti jakéhokoli zdroje.

Vizualizace 3D glóbusu

Glóbus s podporou WebGL geograficky překrývá události, což usnadňuje na první pohled korelovat incidenty napříč regiony.

Víceúrovňový výstražný systém

Zasílá FLASH, PRIORITNÍ a BĚŽNÁ upozornění prostřednictvím Telegramu a Discordu, aby se k vám kritický vývoj dostal okamžitě.

Analýza inteligence LLM

Integruje se s Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini a dalšími poskytovateli pro generování obchodních nápadů a inteligentních souhrnů signálů ze shromážděných dat.

Obousměrné příkazy bota

Vyžádejte si kontroly stavu na vyžádání, spusťte ruční skenování a dostávejte zprávy přímo prostřednictvím příkazů bota Telegramu nebo Discordu.

Proč provozovat Crucix u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

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