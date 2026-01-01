Nasaďte Koel jedním kliknutím.
Osobní server pro streamování hudby, který promění váš VPS v soukromý cloudový hudební přehrávač s moderním webovým rozhraním.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Koel vytvořit
Koel je samoobslužná aplikace pro streamování hudby, která vám poskytuje zážitek z poslechu podobný Spotify pro vaši vlastní hudební sbírku. Postavená na Laravelu a Vue.js, poskytuje responzivní přehrávání zvuku, správu knihovny a vytváření playlistů zcela v prohlížeči – na jakémkoli zařízení, bez instalace aplikace.
Na rozdíl od cloudových streamovacích služeb uchovává Koel vaši hudbu na vašem vlastním serveru bez předplatného, bez omezení obsahu a bez sdílení dat s třetími stranami. Nahrávejte soubory přímo přes webové rozhraní nebo nasměrujte Koel na existující hudební adresář a automaticky zpracovává parsování metadat, načítání obalů alb a organizaci knihovny.
Hlavní funkce Koel
Moderní webový přehrávač
Jednostránková aplikace Vue.js poskytuje okamžité přehrávání, správu fronty a klávesové zkratky z libovolného prohlížeče bez nutnosti instalace nativní aplikace.
Nahrání souboru prohlížečem
Přidejte hudbu do své knihovny přetažením souborů do prohlížeče – není vyžadován přístup přes SSH, FTP ani příkazový řádek.
Last.fm Scrobbling
Připojte svůj účet Last.fm, abyste automaticky zaznamenávali každou skladbu, kterou přehrajete, a vytvořili si kompletní historii poslechu.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte účty pro rodinu nebo přátele, každý se samostatnými seznamy skladeb a historií poslechu, přičemž všichni sdílejí stejnou hudební knihovnu.
Správa playlistů
Vytvářejte a spravujte seznamy skladeb ručně, nebo nechte Koel automaticky vygenerovat seznamy „Nedávno přehrávané“ a oblíbených skladeb, jak posloucháte.
Proč provozovat Koel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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