Nasaďte Dockge jedním kliknutím.
Reaktivní uživatelské rozhraní s vlastním hostováním pro správu sad Docker Compose bez nutnosti používat příkazový řádek.
Vyberte si VPS balíček pro Dockge
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Dockge vytvořit
Dockge je zaměřený, samohostitelný správce Docker Compose stacků vytvořený tvůrcem Uptime Kuma. Namísto snahy spravovat každý Docker primitiv, dělá jednu věc dobře: umožňuje vám vytvářet, upravovat, spouštět, zastavovat a mazat Compose stacky prostřednictvím rychlého, reaktivního webového rozhraní. Vestavěný YAML editor nabízí zvýrazňování syntaxe a validaci v reálném čase, a můžete převést stávající příkazy docker run do formátu Compose během několika sekund.
Ukládání stacků jako běžných souborů na disk znamená, že se Dockge přirozeně hodí do jakéhokoli pracovního postupu zálohování nebo správy verzí. Vlastní hostování udržuje konfiguraci vaší infrastruktury soukromou a poskytuje vám trvalé rozhraní pro správu, které je vždy k dispozici, i když jste mimo terminál.
Hlavní funkce Dockge
Interaktivní editor YAML
Zvýrazňování syntaxe a živá validace usnadňují psaní a aktualizaci souborů Compose přímo v prohlížeči.
Streamování logů v reálném čase
Kontejnerové protokoly streamují živě v UI, takže můžete monitorovat spouštění, chyby a výstup bez otevření terminálu.
docker run converter
Vložte jakýkoli příkaz docker run a Dockge jej automaticky převede na připravený soubor docker-compose.yaml.
Souborové úložiště zásobníku
Všechny soubory Compose jsou uloženy jako prosté soubory na disku, což zjednodušuje zálohování a správu verzí.
Nízké nároky
Minimální spotřeba zdrojů ponechává CPU a paměť k dispozici pro aplikace, které skutečně spravujete.
Proč provozovat Dockge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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