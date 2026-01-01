Implementujte Screego jedním kliknutím.
Server pro sdílení obrazovky s vlastním hostingem a vestavěným TURN relé pro spolehlivé WebRTC připojení přes jakýkoli firewall.
Vyberte si VPS balíček pro Screego
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Screego vytvořit
Screego je open-source server pro sdílení obrazovky, který umožňuje týmům vzdáleně spolupracovat, aniž by citlivý obsah obrazovky směřoval přes SaaS třetí strany. Využívá WebRTC pro streamování s nízkou latencí a obsahuje TURN relay server, aby se připojení podařilo přes restriktivní firemní firewally a symetrický NAT — čímž eliminuje nejčastější důvod, proč sdílení obrazovky selhává v jiných nástrojích.
Nasazení Screego na vašem vlastním VPS vám poskytuje trvalý koncový bod pro sdílení obrazovky pod vaší plnou kontrolou. Žádné limity kapacity schůzek, žádné poplatky za předplatné na hostitele a žádný přístup třetích stran k sdílenému obsahu. Účastníci se připojují přes jakýkoli moderní prohlížeč bez nutnosti pluginů nebo stahování.
Hlavní funkce Screego
Vestavěné TURN relé
Screego obsahuje server TURN/STUN, aby se připojení WebRTC podařilo přes firemní firewally a symetrický NAT bez nutnosti externí reléové služby.
Připojení bez pluginů
Diváci se připojují do místností prostřednictvím sdíleného odkazu v jakémkoli moderním prohlížeči – není potřeba žádné rozšíření, stahování klienta ani registrace účtu.
Více souběžných místností
Spouštějte libovolný počet nezávislých relací sdílení obrazovky současně, každá se svým vlastním pozvánkovým odkazem a izolovaným streamem.
Neomezená kapacita
Hostujte neomezený počet relací s neomezeným počtem účastníků — kapacita je určena vašimi zdroji VPS, nikoli cenovou úrovní.
Metriky Prometheus
Zpřístupněte koncový bod /metrics pro scraping Prometheuse, aby bylo možné sledovat aktivní místnosti, připojení TURN a propustnost relé v průběhu času.
Proč provozovat Screego u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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