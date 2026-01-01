Instalace Picsur jedním kliknutím.
Vlastně hostovaná platforma pro hostování obrázků s okamžitými sdílitelnými odkazy, konverzí formátů a kontrolou expirace – žádné reklamy, žádné sledování.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Picsur vytvořit
Picsur je odlehčená platforma pro vlastní hosting obrázků, určená pro jednotlivce i týmy, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svou infrastrukturou pro sdílení obrázků. Nahrávejte obrázky, získejte okamžité odkazy pro sdílení a nastavte dobu platnosti – to vše bez spoléhání se na služby třetích stran, které komprimují obsah, zobrazují reklamy nebo mažou soubory bez varování.
Picsur, podpořený databází PostgreSQL pro spolehlivé ukládání metadat, podporuje formáty PNG, JPEG, GIF, WebP a AVIF s automatickou konverzí a optimalizací. Jeho REST API usnadňuje integraci programového nahrávání obrázků do stávajících nástrojů a pracovních postupů na vašem VPS.
Hlavní funkce Picsur
Okamžité sdílitelné odkazy
Nahrajte obrázek a okamžitě obdržíte čistý, přímý odkaz připravený k vložení do chatů, dokumentace nebo e-mailů.
Převod formátu
Automaticky převádí a optimalizuje obrázky mezi formáty PNG, JPEG, GIF, WebP a AVIF pro efektivní doručování na webu.
Řízení platnosti
Nastavte konfigurovatelné doby vypršení platnosti u sdílených obrázků, aby odkazy automaticky přestaly fungovat po zvolené době pro bezpečné dočasné sdílení.
Víceuživatelská správa
Správcovské ovládací prvky a uživatelské účty vám umožňují spravovat přístup, kvóty úložiště a oprávnění v rámci týmu nebo organizace.
REST API
Programové API pro nahrávání a správu integruje Picsur s CI/CD pipeline, nástroji pro snímání obrazovky a dalšími automatizačními pracovními postupy.
Proč provozovat Picsur u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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