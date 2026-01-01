Nasaďte RetroAssembly s instalací jedním kliknutím.
Vlastní knihovna retro her a emulátor v prohlížeči, podporující více než 25 klasických konzolí s automatickou grafikou a uloženými pozicemi.
Vyberte si VPS balíček pro RetroAssembly
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RetroAssembly vytvořit
RetroAssembly je webová aplikace s vlastním hostingem, která promění váš prohlížeč v osobní retro herní skříň. Nahrajte svou sbírku ROM a hrajte tituly z více než 25 klasických platforem — včetně NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade a Atari — přímo v prohlížeči bez nutnosti pluginů nebo stahování.
Platforma automaticky načítá obaly her a herní metadata, takže vaše knihovna vypadá jako řádná sbírka, nikoli jako seznam souborů. Ukládání pozic, přetáčení hry, efekty shaderů v retro stylu a mobilní ovladače na obrazovce jsou vše integrovány. Vlastní hosting udržuje vaši sbírku ROM na vašem vlastním serveru, soukromou a přístupnou pouze účtům, které vytvoříte.
Hlavní funkce RetroAssembly
Podpora 25+ konzolí
Hrajte hry z NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan a mnoha dalších platforem přímo v prohlížeči.
Automatická detekce uměleckých děl
Obaly her a metadata her jsou načítány automaticky, takže vaše knihovna zobrazuje bohatou grafiku namísto pouhých názvů souborů.
Uložené stavy a přetočení zpět
Uložte a obnovte svůj postup kdykoli, s automatickými snímky stavu a přetočením hry na podporovaných emulátorech.
Ovládací prvky vhodné i pro mobily
Vestavěný virtuální ovladač na obrazovce usnadňuje hraní na telefonech a tabletech bez fyzického gamepadu.
Retro vizuální shadery
Volitelné CRT a další shaderové efekty obnovují vzhled původních hardwarových displejů pro autentičtější zážitek.
Proč provozovat RetroAssembly u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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