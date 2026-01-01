Open-source alternativa k Zapieru pro propojování aplikací a automatizaci pracovních postupů bez kódování.
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Co všechno můžete s produktem Automatisch vytvořit
Automatisch je open-source platforma pro automatizaci pracovních postupů, která vám umožňuje připojovat aplikace a automatizovat opakující se úkoly prostřednictvím vizuálního rozhraní bez kódu. Podobně jako Zapier nebo Make vytváříte toky, které spouštějí akce napříč službami – ale s Automatisch zůstávají všechna vaše data a automatizační logika na vašem vlastním serveru bez cen za úkol nebo omezení použití.
Vlastní hostování Automatisch znamená, že vaše přihlašovací údaje k API, data pracovních postupů a obchodní logika nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro ukládání pracovních postupů, Redis pro frontu úkolů a vyhrazený pracovní proces pro spolehlivé spouštění na pozadí. Přihlaste se pomocí výchozích přihlašovacích údajů a okamžitě je změňte v nastavení.
Hlavní funkce Automatisch
Vizuální tvůrce toků
Vytvářejte automatizační pracovní postupy propojením spouštěčů a akcí v rozhraní drag-and-drop bez psaní kódu.
Integrace aplikací
Připojte se k oblíbeným službám, jako je Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio a mnoho dalších, prostřednictvím vestavěných konektorů.
Spouštěče webhooků
Spouštějte pracovní postupy z externích událostí pomocí příchozích webhooků pro automatizaci v reálném čase z jakéhokoli zdroje.
Podmíněná logika
Přidejte filtry a podmínky do pracovních postupů, aby se akce spouštěly pouze tehdy, jsou-li splněna konkrétní kritéria.
Úloha na pozadí
Vyhrazený pracovní proces zajišťuje spolehlivé provádění dlouhotrvajících a plánovaných automatizačních úloh.
Proč provozovat Automatisch u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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