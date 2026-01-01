Implementujte instalaci Dufs jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný souborový server s čistým webovým uživatelským rozhraním, podporou WebDAV a řízením přístupu na úrovni cesty.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Dufs vytvořit
Dufs je lehký open-source souborový server, který vám umožňuje procházet, nahrávat, stahovat a spravovat soubory prostřednictvím přehledného webového rozhraní. Podporuje WebDAV, takže můžete připojit své úložiště jako síťovou jednotku na Windows, macOS nebo Linux pomocí libovolného standardního klienta správce souborů – bez nutnosti dalšího softwaru na připojovaném zařízení.
Vlastní hosting Dufs na vašem VPS udržuje vaše soubory na infrastruktuře, kterou plně kontrolujete, bez poplatků za cloudové úložiště, bez omezení velikosti souborů od dodavatele a bez přístupu třetích stran k vašim datům. Nakonfigurujte pravidla pro přístup pro čtení a zápis nebo pouze pro čtení pro každý adresář, chraňte cesty pomocí přihlašovacích údajů a bezpečně sdílejte soubory přes HTTPS díky vestavěné integraci s Traefikem.
Hlavní funkce Dufs
Webový prohlížeč souborů
Procházet, nahrávat, stahovat, přejmenovávat a mazat soubory z libovolného prohlížeče bez instalace dalšího klientského softwaru.
protokol WebDAV
Připojte svůj server Dufs jako nativní síťový disk ve Windows, macOS nebo Linuxu pomocí vestavěné podpory WebDAV operačního systému.
Řízení přístupu podle cesty
Použijte samostatná pravidla pro čtení a zápis nebo pouze pro čtení pro různé adresáře, každý chráněný individuálními přihlašovacími údaji.
Vyhledávání souborů a náhled
Vyhledávejte ve svých uložených souborech podle názvu a prohlížejte běžné formáty, jako jsou obrázky, text a video, přímo v prohlížeči.
Jeden kontejner
Funguje jako jeden odlehčený kontejner bez externí databáze – snadno se zálohuje, migruje a udržuje.
Proč provozovat Dufs u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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