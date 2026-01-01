Implementujte Marimo s instalací na jedno kliknutí.
Reaktivní poznámkový blok Pythonu s automatickým opětovným spouštěním buněk, podporou SQL a formátem souboru čistého Pythonu kompatibilním s Gitem.
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Co všechno můžete s produktem Marimo vytvořit
Marimo je poznámkový blok Pythonu nové generace, který eliminuje problémy se skrytým stavem tradičních poznámkových bloků Jupyteru. Automaticky sleduje závislosti mezi buňkami a reaktivně znovu spouští následné buňky, když se změní hodnoty, takže váš poznámkový blok vždy odráží aktuální stav dat. Poznámkové bloky jsou uloženy jako běžné soubory .py — plně verzovatelné, recenzovatelné v pull requestech a spustitelné jako standardní skripty Pythonu nebo nasazené jako samostatné webové aplikace.
Vlastní hostování Marimo na vašem VPS poskytuje vašemu týmu trvalé, neustále dostupné prostředí poznámkového bloku přístupné z libovolného prohlížeče, s předinstalovanou podporou SQL pro dotazování databází na stejném serveru a ověřováním na základě tokenů pro zachování soukromí analýzy.
Hlavní funkce Marimo
Reaktivní provedení
Buňky se automaticky znovu spustí, když se změní jejich závislosti, čímž se eliminují chyby zastaralého stavu, které činí tradiční notebooky nespolehlivými.
Formát přátelský k Gitu
Notebooky jsou uloženy jako čisté soubory Python, díky čemuž jsou porovnatelné, revidovatelné v PR a spustitelné z příkazového řádku.
Integrovaná podpora SQL
Dotazujte se na databáze a datové rámce pomocí SQL přímo v noteboocích bez dalších knihoven nebo konfigurace.
Interaktivní prvky uživatelského rozhraní
Přidejte posuvníky, rozbalovací nabídky, tabulky a další interaktivní widgety, abyste přeměnili analytické poznámkové bloky na sdílené webové aplikace.
Moderní editor
Automatické doplňování, formátování, zvýrazňování chyb a prohlížeč datových rámců urychlují psaní a ladění Pythonu.
Proč provozovat Marimo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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