Nasazení PrivateBin jedním kliknutím.
Šifrovaný pastebin s nulovými znalostmi, kde server nikdy nevidí váš obsah — veškeré šifrování a dešifrování probíhá výhradně v prohlížeči.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PrivateBin vytvořit
PrivateBin je minimalistický open-source nástroj pro sdílení textu (pastebin), kde je obsah šifrován 256bitovým AES-GCM přímo v prohlížeči, než se vůbec dostane na server. Dešifrovací klíč se nachází pouze ve fragmentu URL, který prohlížeče nikdy neodesílají na server – což znamená, že ani provozovatel serveru nemůže číst, co sdílíte. S více než 8 000 hvězdičkami na GitHubu je to jeden z nejdůvěryhodnějších nástrojů pro sdílení s nulovou znalostí, které jsou k dispozici.
Vlastní hosting PrivateBin na vašem VPS udržuje vaši infrastrukturu pro sdílení zcela soukromou – žádná služba třetí strany nevidí vaše příspěvky – a lehký kontejner Alpine vyžaduje minimální zdroje, přičemž vám dává plnou kontrolu nad zásadami uchovávání dat, limity velikosti souborů a přístupem.
Hlavní funkce PrivateBin
Šifrování s nulovou znalostí
256bitové šifrování AES-GCM probíhá zcela v prohlížeči, takže server ukládá pouze šifrovaný text a nikdy nemůže přistupovat k vašemu obsahu v prostém textu.
Po přečtení spalte
Jednorázové vložené texty jsou automaticky smazány po prvním zobrazení, díky čemuž jsou ideální pro sdílení hesel, tokenů nebo jakéhokoli tajemství, které by nemělo přetrvávat.
Ochrana heslem
Přidejte volitelné heslo navíc ke klíči založenému na URL pro druhou vrstvu řízení přístupu u obzvláště citlivých vložení.
Zvýraznění syntaxe
Více než 200 témat programovacích jazyků usnadňuje sdílení a kontrolu úryvků kódu s čitelným formátováním a barevně odlišenou syntaxí.
Žádné účty nejsou potřeba
Kdokoli s odkazem může okamžitě číst vložený text – bez registrace, bez sledování a bez shromažďování nebo ukládání uživatelských dat serverem.
Proč provozovat PrivateBin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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