Implementujte Haven jedním kliknutím.
Soukromá samoobslužná blogovací platforma pro osobní deníky, rodinné aktualizace a psaní sdílené pouze s lidmi, které pozvete.
Vyberte si VPS balíček pro Haven
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Haven vytvořit
Haven je open-source osobní blogovací aplikace postavená na Ruby on Rails pro spisovatele, kteří chtějí soukromý prostor pro sdílení s přáteli a rodinou, spíše než s veřejným internetem. Neexistuje žádná samoobslužná registrace, žádné reklamy, žádné sledovací nástroje a žádný algoritmický kanál — vaše příspěvky si mohou přečíst pouze lidé, pro které vytvoříte účty.
Vlastní hostování Haven na vašem vlastním VPS udržuje vaše deníkové záznamy, fotografie a seznam odběratelů zcela pod vaší kontrolou, s markdown editorem, vestavěnou RSS čtečkou a zmenšováním obrázků optimalizovaným pro čtení s nízkou šířkou pásma.
Hlavní funkce Haven
Soukromí v základu
Žádná samoobslužná registrace znamená, že pouze pozvaní čtenáři mohou vidět své příspěvky, fotografie a komentáře – ideální pro rodinné blogy a osobní deníky.
Markdown editor
Pište příspěvky v markdownu s živým náhledem, vloženými obrázky, videem a audiem zobrazenými přímo v editoru.
Integrovaná čtečka RSS
Sledujte další blogy Haven a veřejné kanály přímo ze svého dashboardu bez samostatné čtečky kanálů.
Soukromé RSS kanály
Každý pozvaný čtenář získá osobní ověřenou RSS URL, aby se mohl přihlásit k odběru v jakékoli čtečce kanálů, aniž by veřejně odhalil váš blog.
Šetrný k šířce pásma
Nahrané obrázky jsou automaticky zmenšeny a rozhraní je dodáváno bez JavaScriptových frameworků, takže stránky zůstávají rychlé i na pomalých sítích.
Přizpůsobitelné motivy
Vložte vlastní CSS a písma přímo z administrace, aby odpovídaly vašemu osobnímu stylu, aniž byste museli rozvětvovat kódovou základnu.
Proč provozovat Haven u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.